Co dzisiejsze trendy na rynku mieszkaniowym znaczą dla kupujących?

Co dzisiejsze trendy znaczą dla kupujących

Na rynku wtórnym kupujący mają więcej opcji niż na rynku pierwotnym. Istnieje również możliwość negocjacji cenowych i wydaje się, że jest ona większa niż w przypadku nowych mieszkań. Nie można oczekiwać jednak dużych rabatów. Sprzedający wiedzą, że są dziś w komfortowej sytuacji, bo kupujących jest bardzo dużo. W krótkim czasie nie można raczej liczyć na spadek cen, może się też zdarzyć, że mieszkanie z oferty, która się spodobało podrożeje, bo sprzedający oceni, że może to podnieść cenę ze względu na wysokie zainteresowanie. Najczęściej będzie to dotyczyło mieszkań do 60 mkw.

Co dzisiejsze trendy znaczą dla sprzedających

Gwałtowne wzrosty cen zwalniają, ale sprzedawcy nadal mogą spodziewać się mocnego popytu. Popyt jest napędzany z dwóch kierunków: kupna na własność lub pod inwestycje. Warto jednak podejść do sprzedaży bez sentymentów. W ofercie jest wiele przeszacowanych mieszkań., skutkiem czego długo pozostają one w ofercie i trudno je sprzedać. Dobrze porównać ceny z okolicy np. korzystając z darmowego narzędzia do wyceny online. Mimo tego, że popyt jest wysoki, z podażą na rynku wtórnym nie ma aż tak dużego problemu, jak na rynku pierwotnym.