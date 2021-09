Co po Tesco na poznańskim Piątkowie?

Co można poprawić w dostępie i przejściach przez osiedle? Co powinno się znaleźć w parku? Jakich lokali i usług brakuje w okolicy? Na te oraz wiele innych pytań odpowiadają mieszkańcy Poznania w trakcie przeprowadzanych obecnie konsultacji społecznych koncepcji zagospodarowania terenu po Tesco na Piątkowie.

Echo Investment, które jest właścicielem działki przy ul. Opieńskiego na poznańskim Piątkowie, przedstawiło propozycję zastąpienia starego blaszaka hipermarketu nowoczesnym, zielonym i otwartym osiedlem i z pomocą lokalnych ekspertów rozpoczęło proces konsultacji. Spółka kupiła ponad czterohektarowy teren należący do Tesco w 2020 r. i zakłada przekształcenie w zielony i otwarty fragment miasta z mieszkaniami, sklepami i usługami w parterach, miejskimi placami, parkiem o długości 300 m i szerokości od 20 do 40 m, a także z wygodnym supermarketem, co było postulatem sąsiadów. Deweloper z własnej inicjatywy, w porozumieniu z Urzędem Miasta rozpoczął proces konsultacji, mimo że nie jest do tego zobowiązany. Trwający już proces jest zgodny z wyznawaną przez Echo Investment ideą współtworzenia dobrych miast.

Konsultacje przeprowadzane przez Hannę Rzepecką i Artura Brzyskiego, niezależnych ekspertów z Poznania, podzielone zostały na 5 etapów. Najpierw zaprezentowana została pierwsza koncepcja osiedla i parku oraz rozpoczęte zostało zbieranie informacji zwrotnej wśród mieszkańców pobliskich osiedli oraz reprezentantów lokalnej społeczności. Następnym krokiem jest analiza zebranego materiału i udostępnienie jej wyników na dedykowanej stronie copotesco.pl. Potem przeprowadzone będą warsztaty eksperckie z wybranymi mieszkańcami, działaczami, przedsiębiorcami i środowiskiem eksperckim, na których omówione zostaną wyniki badań i konsultowane będą sposoby, jak ulepszyć koncepcję. Na podstawie zebranych rekomendacji architekci przygotują koncept i wizualizacje do dalszych konsultacji. Po zaprezentowaniu wprowadzonych zmian, eksperci zbiorą uwagi na temat nowej wersji koncepcji w celu naniesienia kolejnych korekt.

Głównym celem konsultantów jest poznanie potrzeb i oczekiwań wobec przestrzeni, funkcji i rozwiązań współdzielonych przez lokalną społeczność, aby dać wkład dla projektantów Echo Investment do lepszego dostosowania projektu.