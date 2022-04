Cyfrowy Polsat kupił 66,94 proc. udziałów w Porcie Praskim. Wartość transakcji to ponad 553 mln zł

Cyfrowy Polsat ma z Embud 2 umowę kupna 66,94 proc. udziałów w Porcie Praskim. Wartość umowy to 553,7 mln zł - podała firma Cyfrowy Polsat w raporcie.

Port Praski poprzez swoje podmioty zależne prowadzi działalność deweloperską, głównie na terenie Warszawy w dzielnicy Praga-Północ.

- Port Praski to absolutnie unikalna inwestycja w skali Europy. To 38 ha terenów inwestycyjnych i około 800 tys. mkw. zabudowy w ścisłym centrum Warszawy. Nie ma drugiej takiej lokalizacji i nie będzie. Chcemy zainwestować w pełni samowystarczalną dzielnicę, łączącą zabudowę o przeznaczeniu biurowym, mieszkalnym, komercyjnym i użyteczności publicznej. Port Praski to strategiczna rewitalizacja praskiej części Warszawy i unikalna szansa inwestycyjna - mówił w grudniu ub. r. Maciej Stec, wiceprezes zarządu ds. strategii w Cyfrowym Polsacie i Polkomtelu.

