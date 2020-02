Czego najemcy szukają w mieszkaniach na wynajem?

Najem mieszkania wielu kojarzy się nie tylko z wysokim czynszem, ale także z kiepskim wyposażeniem, często rodem z PRL-u. Na szczęście to się zmienia, bo inwestorzy na rynku najmu oferują coraz lepszy standard wynajmowanych mieszkań.

Czarny obraz standardu wynajmowanych mieszkań malują badania, które przeprowadził wśród najemców serwis morizon.pl. Niemal połowa badanych narzeka na stare, niespełniające współczesnych standardów sprzęty i meble. Częstym problemem są również zaniedbane łazienki (28 proc.) i kuchnie (co szósta odpowiedź). Co trzeci ankietowany uznał, że mieszkania na rynku najmu są niedoposażone lub nie posiadają niezbędnych mebli, a co szósty najemca narzeka na pozostawione przez właścicieli rzeczy, które niepotrzebnie zajmują miejsce w wynajmowanym mieszkaniu.



Zupełnie inaczej wygląda standard mieszkań, które wynajmują m.in. inwestorzy instytucjonalni. Wśród nich największym jest Fundusz Mieszkań na Wynajem, który jest komercyjnym projektem Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). W posiadaniu Funduszu jest obecnie 1969 mieszkań na wynajem w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku i Katowicach.

– Oferowane przez nas mieszkania mają stałą zabudowę w kuchni, przedpokoju, sypialni i łazience oraz są wyposażone w sprzęt AGD – mówi dyrektor Biura Najmu Mieszkań na Wynajem Rafał Malik.

I dodaje, że Fundusz oferuje doposażenie mieszkania w meble w przypadku zawarcia umowy najmu na co najmniej 2 lata. Najemcy mają też wpływ, choć jest on ograniczony, na rodzaj i kolorystykę wyposażenia.

- Najemca mówi nam, jakie chce meble z zestawu, który mu proponujemy. W aranżacji wnętrz stawiamy na styl skandynawski, czyli biel, szarość czy beż oraz proste meble – wyjaśnia dyr. Malik.

Wygląda na to, że taki standard odpowiada najemcom Funduszu Mieszkań na Wynajem, bo obłożenie jego mieszkań sięga 98 proc.

Michał Borowiak, który najął właśnie od Funduszu mieszkanie przy ul. Bóżniczej 3 w Poznaniu, zwraca również uwagę na gwarancję umowy.

- Mieszkam w mieszkaniu, które pachnie nowością, a do tego mam pewność, że nie zaskoczy mnie zmiana czynszu, czy nagłe skrócenie okresu najmu – mówi Michał Borowiak.