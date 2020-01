Czego szukają wynajmujący?

Nie maleje rentowność najmu mieszkań. To w szczególności efekt napływu ludzi poszukujących pracy w dużych miastach. Zwłaszcza na początku kariery nie są oni w stanie pozwolić sobie na kupno mieszkania, stąd tak duże zainteresowanie lokalami pod wynajem – głównie kawalerkami lub większymi, lecz wynajmowanymi z podziałem na pokoje. To z kolei sprawia, że w ofercie deweloperów pojawia się coraz więcej lokali projektowanych z myślą o najemcach.



Niewielkie metraże, zamknięta kuchnia, ustawny przedpokój, w którym zmieści się pojemna szafa w zabudowie to główne aspekty, na które zwracają uwagę poszukujący mieszkania.

4 Design Days 2020: ikony designu, najwięksi architekci, projektanci, producenci, deweloperzy o inspiracjach i trendach w architekturze i designie. Już 6-9 lutego 2020 r. w Spodku i Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Zarejestruj się!