Czy inwestorzy odwracają się od inwestycji typu condo?

W okresie niskiego oprocentowania lokat bankowych, inwestorzy licząc na wzrost wartości apartamentów oraz zyski z wynajmu chętnie lokują swój kapitał w nieruchomościach. Wynika to z kilku powodów. Jednym z nich jest pewność nieruchomość zabezpieczona aktem notarialnym i wpisem do księgi wieczystej zalicza się do grupy twardych aktywów, które lubiane są przez osoby stroniące od ryzyka. Ponadto dobra lokalizacja często powoduje, że nieruchomość stale zyskuje na wartości, a popularność podróżowania na własną rękę otworzyła nowe perspektywy wynajmu krótkoterminowego dla ludzi posiadających lokal w atrakcyjnej lokalizacji.



Dwa najpopularniejsze modele inwestycji w nieruchomości to zakup mieszkania z przeznaczeniem na wynajem oraz zakup pokoju hotelowego w ramach modelu condo. Oba warianty niosą ze sobą wiele korzyści, ale i ryzyka. Należy więc pokusić się o analizę obu opcji i uporządkować wiedzę na temat dostępnych rozwiązań.



Zakup lokalu i wynajem na własną rękę

Mogłoby się wydawać, że nie ma nic prostszego niż zakup mieszkania w dobrej lokalizacji i czerpanie zysku z najmu. Wystarczy je wyposażyć i opublikować ofertę na portalach najmu krótkoterminowego. Oficjalnych danych, mówiących o poziomach zysku z najmu nieruchomości nie ma, jednak można założyć, że apartamenty położone w najlepszych lokalizacjach cieszą się dużym powodzeniem, więc i przychody mogą być znaczne. Jak podaje Agnieszka Panasewicz, manager ds. zarządzania apartamentami z firmy INA Management, stopy zwrotu, na które mogą liczyć właściciele nieruchomości wynajmowanych krótkoterminowo znacznie przewyższają poziomy oprocentowania lokat oferowane przez banki, przykładem może być gdański apartamentowiec Chlebova.

- Z powyższej inwestycji przy powierzeniu nam zarządzania szacujemy na ok. 6 proc. realnej stopy zwrotu. Niebawem przekonamy się, że pierwsze miejsce na rynku wynajmu zajmą aparthotele w najlepszych lokalizacjach i ze wszystkimi udogodnieniami typowymi dla hoteli. – dodaje Agnieszka Panasewicz.

