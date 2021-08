Czy inwestowanie w nieruchomości w 2021 roku jest dobrym rozwiązaniem? Sprawdź prognozy!

Dlaczego warto inwestować w nieruchomości?

Inwestowanie w nieruchomości ma zdecydowanie więcej zalet niż wad. Ta forma inwestycji jest przede wszystkim obarczona niskim poziomem ryzyka – ceny nieruchomości od co najmniej kilku dekad cechują się stabilnym wzrostem. Inwestycja w nieruchomości jest przy tym dobrym zabezpieczeniem kapitału – domy czy mieszkania to przedmioty fizyczne, a nie wirtualne, jak ma to miejsce na przykład w przypadku papierów wartościowych. Co więcej, ryzyko całkowitej utraty kapitału jest znikome, nawet w razie całkowitego zniszczenia lub zużycia nieruchomości – tu jednak należy pamiętać o dodatkowym ubezpieczeniu.

Kolejną zaletą inwestowania w nieruchomości jest niższe w porównaniu z pożyczkami oprocentowanie kredytów hipotecznych. Nieruchomość może też stanowić zabezpieczenie kredytu, co przekłada się na możliwość zaciągania kolejnych zobowiązań na preferencyjnych warunkach. Niezależnie od tego, jak ma być użytkowana nabywana nieruchomości, warto także wspomnieć o potencjalnym zysku z jej sprzedaży – jest on wyższy niż przy inwestowaniu na przykład w lokaty długoterminowe.

Fot. Unsplash

Inwestycja w nieruchomości w 2021 roku – czy wciąż się opłaca?

Pewne zmiany w podejściu do inwestowania w nieruchomości można było zauważyć u progu 2020 roku, kiedy wybuchła pandemia koronawirusa. Wciąż ma ona ogromny wpływ na światową gospodarkę, trudno więc dziwić się, że na samym jej początku prognozowano spadki cen nieruchomości. Chwilowo, zwłaszcza na rynku wynajmu, widoczne były pewne zawirowania, ale ostatecznie ceny nieruchomości gwałtownie się nie zmieniły.

Najbardziej ucierpiał sektor biurowy, co było konsekwencją przejścia wielu firm – choćby tymczasowego – w tryb pracy zdalnej lub hybrydowej. Pandemię odczuł również rynek najmu krótkoterminowego, co miało związek z nakładanymi przez rząd restrykcjami i obostrzeniami dotyczącymi podróżowania. Inwestorzy nabywający nieruchomości w celu wynajmu długoterminowego często decydowali się na zmianę strategii, co pozwoliło im utrzymać najemców. Rynek nieruchomości deweloperskich ominęło natomiast większe zatrzymanie.