Czynsze pójdą w górę w sektorze PRS









10 wrz 2021

Rosnące koszty budowy przekładają się na wzrosty cen mieszkań. W nieokreślonej jeszcze perspektywie czasu czynsze w mieszkaniach na wynajem też pewnie będą rosnąć. Inwestorom musi się to opłacać, więc zadbają przynajmniej o to, by cashflow z najmu pokrył koszty inwestycji – uważa Michał Sapota, prezes HRE Investments.