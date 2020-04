Dlaczego warto wybrać nieruchomość zamiast lokaty? Odpowiadają eksperci

Nowa rzeczywistość, w której znalazło się w zasadzie całe społeczeństwo, ma przełożenie na funkcjonowanie wielu branż, aż po firmy deweloperskie, klientów indywidualnych, a także tych, którzy inwestują. Obserwując aktualną sytuację gospodarczą, warto rozważyć wszystkie opcje związane z inwestowaniem kapitału. Obligacje i lokaty bankowe nie gwarantują pełnej ochrony, szczególnie w kontekście trwającej inflacji.

- Często otrzymujemy zapytania od naszych klientów, którym doradzamy, w jaki sposób warto teraz inwestować. Najbardziej aktualne pytanie jest takie: dlaczego warto wybrać nieruchomość, zamiast lokat, czy obligacji? Odpowiedź brzmi: takie rozwiązanie najbardziej się opłaca, a sytuacja ekonomiczna zmieniała się w ostatnich tygodniach dynamicznie i niestety na niekorzyść osób stawiających na lokaty w bankach - mówi Michał Wawrzyniak, dyrektor ds. nieruchomości Grupy Partner.

18 marca miało miejsce posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej i według ustaleń stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego spadła do 1,0 proc. w skali roku. Na taki ruch natychmiastowo zareagowały banki, obniżając oprocentowanie i dziś jest ono na poziomie zaledwie 0,4 proc. do 2,3 proc. Czynnikiem, który dodatkowo obniża zyskowność lokat i wszelkich kont oszczędnościowych, jest wysoka inflacja. Wskaźnik jest najwyższy od 2011 r., a tylko w lutym 2020 odnotowaliśmy wzrost cen o prawie 5 procent rok do roku. Inwestorzy nadal są zobowiązani odprowadzać zryczałtowany podatek dochodowy 19 procent od zysków z lokat - to tzw. podatek Belki.

- Eksperci komunikują o realnej „utracie” wartości pieniądza. Przykładowo, wpłacając na lokatę 150 000 zł w gotówce dziś, po roku realna wartość tego pieniądza wyniesie 144 750 zł. To efekt wyliczeń, w których bierzemy pod uwagę wszystkie wymienione czynniki. W takich okolicznościach polecamy zdecydowanie lepsze rozwiązanie, czyli inwestycję w nieruchomości, a konkretniej w produkt służący pewnym zyskom - podkreśla Michał Wawrzyniak z Grupy Partner.

Deweloper realizuje przy ulicy Nadolnik w Poznaniu największy kompleks smart apartamentów w Polsce. Aktualnie trwa budowa już II etapu inwestycji, a do sprzedaży trafiły 224 lokale.

Pewna perspektywa