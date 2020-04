Dopłaty do czynszów: realna pomoc czy tylko rządowe deklaracje dla nielicznych?

Rząd pracuje nad ustawą o dopłatach do dodatków mieszkaniowych. W założeniu ma to pomóc najemcom mieszkań, którzy otrzymają dodatek mieszkaniowy na czynsz oraz przedsiębiorcom wynajmującym lokale, którzy w związku z pandemią ponoszą koszty ich utrzymania bez źródła przychodów. W obecnej formie ustawa przewiduje jednak pomoc tylko nielicznym. Stowarzyszenie Mieszkanicznik zostało poproszone o konsultacje w tej sprawie i wystąpiło z wnioskiem o rozszerzenie grupy potencjalnych beneficjentów. Prace trwają.

Dodatek do czynszu trafi do nielicznych: warunki dotacji nie są dopasowane do realiów rynkowych

Z projektu ustawy o dopłatach do dodatków mieszkaniowych, który dostaliśmy do konsultacji jako ogólnopolskie Stowarzyszenie Mieszkanicznik zrzeszające właścicieli mieszkań na wynajem i przedsiębiorców z rynku najmu, wynika, że na rządową pomoc może liczyć bardzo wąska grupa odbiorów. Obecny projekt opiera się na treści ustawy z 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity ustawy DZ.U. z 2019 r. poz. 2133) i będzie uzupełniony na czas pandemii o dopłaty do czynszów. Zainteresowani muszą jednak w pierwszej kolejności spełniać kryteria ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Dotychczas z dodatków tych najczęściej korzystali lokatorzy komunalni, członkowie spółdzielni mieszkaniowych i właściciele mieszkań oraz najemcy lokali na wolnym rynku o bardzo skromnych dochodach. Jednak kryteria przyznawania dodatków mieszkaniowych po uchwaleniu projektowanej ustawy o dopłatach nie odpowiadają dzisiejszym realiom rynku najmu.

Aby otrzymać dopłatę do czynszu, trzeba wystąpić o dodatek mieszkaniowy. Kryterium dochodowe określono jako nieprzekraczające 175 proc. najniższej emerytury (od stycznia 2020 r najniższa emerytura to 1200 zł) dla gospodarstw jednoosobowych i 125 proc. najniższej emerytury dla gospodarstw wieloosobowych. Oznacza to, że przeciętny Kowalski samotnie wynajmujący mieszkanie musiałby mieć dochód mniejszy niż 1950 zł, żeby otrzymać dodatek mieszkaniowy.

Kolejnym kryterium jest powierzchnia mieszkania. I tak, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego miesięczny dochód nie może przekroczyć 1925 zł (warunek dochodowy), a powierzchnia zajmowanego mieszkania nie może być większa niż 45,5 mkw. W zależności od liczby osób tworzących gospodarstwo domowe te warunki kształtują się następująco:

• dla gospodarstwa dwuosobowego dochód mniejszy niż 2750 zł i metraż mniejszy niż 52 mkw;

• dla gospodarstwa trzyosobowego – 4125 zł i 58,5 mkw,

• dla gospodarstwa czteroosobowego – 5500 zł i 71,5 mkw.

Projekt ustawy zakłada natomiast miesięczną dopłatę, która wraz z dodatkiem wynosić ma do 1500 zł, nie więcej jednak niż 75 proc. wysokości czynszu, co należy uznać jako pomoc znaczącą, bo do tej pory średnia wysokość dodatku mieszkaniowego nie przekraczała 250 złotych. Dodatek z dopłatą ma być wypłacany przez maksymalnie 6 miesięcy. Jednak najpierw trzeba się ubiegać o dodatek mieszkaniowy i wykazać, że w trzech miesiącach poprzedzających złożenie wniosku dochód spadł o co najmniej 25 proc.