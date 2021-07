Drugi etap Marina Royale w Darłowie wkrótce pod dachem

Marina Royale to inwestycja hotelowa położona nad samym brzegiem Bałtyku, w Darłowie-Darłówku. Vista Mar to drugi etap kompleksu.

Budowa przebiega zgodnie z planem, co oznacza, że do końca wakacji prace związane z pokryciem dachu będą na półmetku.

Za realizację inwestycji odpowiedzialni są: deweloper POC Polska i generalny wykonawca CFE Polska.

Pierwszy z budynków Marina Royale – UltraMar - już otworzył swoje drzwi przed gośćmi i powitał zarówno właścicieli apartamentów, jak i turystów. Od sierpnia ubiegłego roku trwa budowa kolejnego apartamentowca rozszerzającego portfolio inwestycji, czyli VistaMar.

Obecnie prace wkroczyły w etap najwyższej rangi, bowiem rozpoczął się montaż dachu. Do końca lipca powstanie solidna i gwarantująca bezpieczeństwo konstrukcja stalowa, a także część architektonicznej struktury drewnianej wraz z deskowaniem. Z końcem wakacji pokrycie dachu zostanie zrealizowane w 50%, zostaną położone dachówki oraz zostaną wykonane obróbki blacharskie. Prace zostaną wykonane przy użyciu żurawi wieżowych oraz wózków nożycowych. Do końca sierpnia zostaną także zakończone prace związane z montażem aluminiowej ślusarki okiennej. Do jej wykonania używane są materiały o najwyższych parametrach obciążeniowych, zapewniających wodoszczelność. Budynek powstaje tuż nad brzegiem Bałtyku, a więc należy uwzględnić nadmorską strefę pogodową, czyli np. prędkość wiatru 180 km/h.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje

– Pogoda nam sprzyja i budowa VistaMar idzie zgodnie z planem. Postęp jest naprawdę ogromny, a zadaszenie budynku to taki symboliczny etap prac, który znacząco przybliża nas do celu. Wierzymy, że lato 2023 roku będzie nie tylko słoneczne i piękne, ale również obfitujące w całe spektrum atrakcji wynikających z możliwości korzystania z naszych apartamentów i wszystkich udogodnień, jakie znajdą się w budynku. W VistaMar do dyspozycji właścicieli i gości oddamy sauny, basen wewnętrzny, klub malucha, studio fitness, kawiarnię z piekarnią i sale konferencyjno-bankietowe z widokiem na morze. W inwestycji zaplanowaliśmy także podziemny garaż, komórki lokatorskie, pralnię z suszarnią, przestronne rowerownie oraz słoneczne zielone patio ze strefą relaksu – mówi Thomas Schoutens, General Manager POC Partners Polska. – Mieszkańcy Darłowa i turyści będą mogli podziwiać bezkres Bałtyku oraz spektakl świateł i barw podczas zjawiskowych zachodów słońca i to nie tylko z balkonów apartamentów, ale także spacerując po promenadzie, która także jest częścią inwestycji – dodaje.