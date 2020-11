Duży apartament wakacyjny - duże możliwości

Wybierając nadmorski apartament jako inwestycję, korzyści i możliwości jest wiele. To dogodne rozwiązane second home dla rentiera, dobre źródło przychodu pasywnego (nie tylko w sezonie urlopowym, ale w całym roku) oraz rentowny sposób lokowania kapitału. Dobra lokalizacja, bliskość morza, dodatkowe udogodnienia to kluczowe aspekty. Nie bez znaczenia jest również metraż mieszkania. Im większe, tym więcej możliwości.

Lokowanie kapitału w nadmorskie apartamenty wakacyjne z roku na rok staje się popularniejsze. Nic dziwnego, banki nadal oferują niskie oprocentowanie, które w zasadzie nie przynosi znaczących korzyści, a kapitalizacja odsetek dodatkowo utrudnia mnożenie zysków. Inwestowanie w nieruchomości jest więc najbezpieczniejsze i co istotne, rentowne. To także wartościowe zabezpieczenie na przyszłość. Zyski z takiej formy przychodu są spore.

- Wartość dodaną z pewnością stanowi fakt, iż branża turystyczna nad Bałtykiem wzbudza coraz większe zainteresowanie – wśród Polaków, jak i zagranicznych gości. Ostatnie badania dowodzą, że chętniej wydajemy pieniądze na podróże i ich komfortowe warunki, nie tylko w high sezon, ale i poza nim - podkreśla Piotr Łopatka, członek zarządu Proxin Investment.

Własne mieszkanie nad morzem to pewny i spokojny wypoczynek, jak i zysk. Zakupiony lokal można przez pewien czas wynajmować, zaś w dogodnym dla właściciela terminie samemu skorzystać z jego uroków. A lokal im większy tym lepszy, bowiem duże mieszkania, dają duże możliwości. Po pierwsze, kupna można dokonać wspólnie z rodzicami. Rodzinna inwestycja pozwala również na rodzinny odpoczynek, a kilka pokoi zapewnia właściwy komfort. Po drugie, sporo Polaków wybiera się na odpoczynek z przyjaciółmi. Oznacza to, że niezbędne są miejsca, które zapewnią kilka pokoi i wspólną przestrzeń do spotkań. Nadal popularny jest najem na pokoje. Z takiej opcji korzystają studenci i uczniowie, niektórzy turyści oraz pracownicy w delegacji. Co istotne, większe mieszkanie pozwoli też na wygodną przyszłość, na czas emerytury można przenieść się nad morze i korzystać z nadbałtyckich atrakcji.

Nautic Park posiada w swojej ofercie duże powierzchnie. Są to trzypokojowe mieszkania z wygodnym aneksem kuchennym, przestronnym balkonem, tarasem lub ogródkiem oraz zapierającym dech widokiem na Bałtyk. Ich metraż waha się od 57 do 83 mkw. A wśród dodatkowych udogodnień powstaną: strefa relaksu, zewnętrzny basen, wygodne lobby oraz podziemna hala garażowa i boksy rowerowe.