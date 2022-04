EEC 2022: Sektor PRS skorzysta na podwyżce stóp procentowych. Czynsze będą rosły

Kolejna podwyżka stóp procentowych i perspektywa dalszego zaostrzania polityki monetarnej mogą mieć istotny i, co najważniejsze, długotrwały wpływ na rynek mieszkaniowy. - Wielu klientów nie będzie w stanie pozyskać niezbędnego finansowania. W naturalny sposób zasilą oni rynek najmu. Tyle że będzie to inny rynek niż dotychczas - mniej zrównoważony, z dużo większym popytem i silną presją na wzrost czynszów - uważa Marcin Antczak, wiceprezes FB Antczak, który o rynku mieszkaniowym w Polsce będzie mówił podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

- Dotychczas segment deweloperski był nastawiony na obsługę popytu ze strony klientów indywidualnych. Część klientów kupowała mieszkania na potrzeby własne i najbliższej rodziny, inni z myślą o inwestycjach, ale jednak perspektywa pozyskania lokalu na własność była podstawą relacji deweloper - klient - twierdzi Marcin Antczak, wiceprezes FB Antczak. - Oczywiście duża część lokali trafiała na rynek najmu, ale czynsze musiały być utrzymywane przez właścicieli na stosunkowo niskim poziomie, tak aby były atrakcyjne względem możliwości zakupu mieszkania na własność. Tym samym na rynku utrzymywała się równowaga między własnością i najmem mieszkań, a klienci mieli realny wybór - dodaje.

Marcin Antczak, wiceprezes FB Antczak będzie jednym z prelegentów sesji "Mieszkalnictwo", która odbędzie się 27 kwietnia podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Mieszkalnictwo, 11.30-13.0

Rynek mieszkaniowy w Polsce. Bariery rozwoju rynku pierwotnego: koszty materiałów oraz terenów inwestycyjnych, ceny mieszkań i dostępność finansowania, popyt. Odpływ pracowników – czy budowlance grożą opóźnienia? Jak wojna w Ukrainie zmienia obraz branży. Napływ uchodźców – w jaki sposób systemowo zapewnić godziwe warunki do życia. Dostępność i ceny na rynku mieszkań na wynajem.

Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

· Adam Ambrozik, Corporate Affairs Manager, VELUX Polska Sp. z o.o.

· Marcin Antczak, prezes zarządu, Grupa Antczak

· Wojciech Caruk, prezes zarządu, PFR Nieruchomości SA

· Grzegorz Kiełpsz, przewodniczący rady nadzorczej, Dom Development SA, prezes zarządu, Polski Związek Firm Deweloperskich

· Natalia Muturi, członkini zarządu, Mzuri

· Bogusław Półtorak, przewodniczący rady, Impakt Dolny Śląsk – Think Tank Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prodziekan ds. kształcenia, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

· Bogumił Sobula, wiceprezydent Katowic

· Arkadiusz Urban, prezes, Krajowy Zasób Nieruchomości