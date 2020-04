Epidemia nie zawiesiła obowiązywania umów najmu. Co zrobić w obliczu koniecznej przeprowadzki?

Na budowach prace trwają. Jak przyznaje firma Nickel Development, obsada ekip budowlanych jest nieznacznie obniżona (o około 10-15 proc.), ale nie ma powodów, by sądzić, że negatywnie to wpłynie na obowiązujące obecnie harmonogramy. W gotowych nieruchomościach trwają odbiory techniczne. Pracuje biuro sprzedaży i biuro obsługi klienta.

- Ogłoszenie stanu epidemii nie wstrzymało biegu umów i dokładamy wszelkich starań, aby ich zapisy zostały z naszej strony dotrzymane. Na mocy ustaw, które uchwalono w ramach walki z epidemią koronawirusa nie wprowadzono żadnych przepisów, które ułatwiałyby wypowiedzenie lub odstąpienie od umów cywilnych, w tym umów kupna-sprzedaży. O ile strony umowy nie przewidziały konkretnej procedury uruchamianej w obliczu takich okoliczności, z jakimi obecnie się mierzymy, zmiana warunków umowy może być ustalona tylko poprzez porozumienie stron. Wyjątek stanowią jednak umowy najmu, co do których wprowadzono nowe zasady w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Nie obejmują one jednak wszystkich zainteresowanych - zwraca uwagę mec. Katarzyna Suchojad-Stefaniak, radca prawny, dyrektor działu prawnego w Nickel Development.

Mimo epidemii, rzeczywiście przeprowadzki nadal się odbywają. Trudno jest zmienić ustalenia poczynione z zaangażowaniem wielu stron nawet kilkanaście miesięcy temu.

- Choć w momencie ogłoszenia epidemii nastąpiło wyhamowanie zleceń, obecnie sprawy zaczynają wracać do normalności. Nie mamy takiego obłożenia, jak dwa miesiące temu, ale z pewnością nie możemy też powiedzieć, że jest przestój - przyznaje Janusz Kamiński, właściciel Firmy Transportowo-Usługowej KAMIŃSCY. - Wiele osób przesunęło swoje plany, ale nie wszyscy chcieli to robić. Dlaczego? Jak mówią – niektórych zobowiązań nie da się zmienić - wyjaśnia.

W obecnej sytuacji uprzywilejowaną grupą są najemcy, którym wynajmujący nie mogą wypowiedzieć umów aż do 30 czerwca br. Do tego dnia przedłużone zostają również okresy wypowiedzenia umów, co do których już złożono wypowiedzenie. Z kolei w przypadku tych, które zawarte były przed wejściem w życie ustaw tworzących tzw. tarczę antykryzysową, z terminem końcowym przed 30 czerwca, możliwe jest ich jednostronne wydłużenie do tego właśnie dnia na mocy samego oświadczenia najemcy. Dotyczy ono jednak tylko tych, którzy nie zalegali z opłatami w okresie poprzednich 6 miesięcy i nie naruszali postanowień umowy najmu (np. poprzez niedozwolony podnajem lub użytkowanie lokalu niezgodne z przeznaczeniem). Pozostali mogą liczyć tylko na dobrą wolę wynajmujących i ich wyrozumiałość.