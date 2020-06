Foksal 13 i 15. Finał spektakularnej rewitalizacji kamienic w Warszawie

Po ponad 4 latach intensywnych prac dobiegła końca rewitalizacja dwóch zabytkowych kamienic przy ulicy Foksal 13 i 15 w Warszawie. Mieszkańcy odbierają klucze do swoich apartamentów, a na teranie inwestycji otwarto biuro sprzedaży.

Foksal 13/15 to inwestycja apartamentowa, którą firma Ghelamco realizuje w historycznym centrum Warszawy. Kamienice powstały w latach 1895–1898 według projektu Artura Ottona Spitzbartha. W tamtym okresie, podobnie jak i dziś, był to jeden z najbardziej prestiżowych adresów w Warszawie.

O wyjątkowości inwestycji Foksal 13/15 stanowi bogactwo autentycznych, XIX-wiecznych detali, które ocalały we wnętrzach. Klatki schodowe zdobią rzeźbione supraporty i portale, posadzki z białego marmuru i ręcznie kute balustrady. Nie mniejsze bogactwo prezentują apartamenty.

Foksal 13/15 zapewni swoim przyszłym mieszkańcom liczne udogodnienia, m.in. strefę rekreacyjną, salę fitness i przestronne tarasy na najwyższych kondygnacjach kamienic z widokiem na centrum Warszawy. Niespotykanym dotąd rozwiązaniem będą pokoje gościnne, w których lokatorzy będą mogli przenocować swoich bliskich lub partnerów biznesowych. Pod nieruchomością wybudowano garaż mogący pomieścić łącznie ponad 60 aut. Dopełnieniem eleganckiego charakteru inwestycji staną się usługi concierge.

W obu kamienicach znajduje się 55 apartamentów o powierzchni od 47 do 260 mkw i lokale usługowe na parterze. Ciekawą propozycją są także apartamenty w południowej części budynku, do których przynależą prywatne ogródki z tarasami. Za metr kwadratowy mieszkania trzeba zapłacić od 25 tys. do 40 tys. zł.

Kamienice wybudowane w ostatnich latach XIX wieku w historycznym sercu Warszawy były dekoratorskim majstersztykiem, a przy tym wystawnymi rezydencjami zamożnego mieszczaństwa. W podwórzu jednej z nich Jan Wedel wybudował pierwszą w mieście zewnętrzną panoramiczną windę.

Wszystkie historyczne detale budynków zostały przywrócone do dawnej świetności przez zespół najlepszych specjalistów zaangażowany przez inwestora, firmę Ghelamco. Przeprowadzono wiele skomplikowanych prac przy wykorzystaniu innowacyjnych, specjalistycznych technik. Wybudowanie podziemnego garażu dzięki oparciu fundamentów zabytkowych obiektów na słupach z mikropali, przenoszenie całych fragmentów tynku pokrytych barwnymi polichromiami czy odtworzenie bogatych dekoracji na fasadzie Foksal 13 na podstawie jednego zachowanego zdjęcia.

W apartamentach i na klatkach schodowych odrestaurowano przebogate sztukaterie i barwne polichromie, a na podłogach ponownie znalazły się dębowe posadzki pamiętające czasy pierwszych mieszkańców kamienic. Nowi właściciele odbierają klucze i przystępują do urządzania swoich mieszkań.

Wraz z zakończeniem prac budowlanych w podwórzu Foksal 15 zostało otwarte biuro sprzedaży inwestycji. Klienci mogą się w nim zapoznać ze szczegółami dotyczącymi dostępnych apartamentów, a także zobaczyć próbki historycznych parkietów i sztukaterii, które się w nich znajdą. Choć finalizacja renowacji przypadła na szczególny czas epidemii i gospodarczego lockdownu, zespół Ghelamco od tygodni otrzymuje nawet więcej zapytań o inwestycję niż zazwyczaj. Poza niezaprzeczalną wartością inwestycyjną luksusowej nieruchomości historycznej budynki mają też dużą wartość sentymentalną dla mieszkańców stolicy.