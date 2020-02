Fototapeta do salonu – błyskawiczny przepis na modny wystrój

Co można robić w długie, zimowe popołudnia i wieczory? Poczytać książkę, obejrzeć film albo… przeprowadzić błyskawiczną metamorfozę wnętrza, dzięki której zyskamy odświeżony wygląd salonu! Gwarantujemy, że obejdzie się bez ciężkiej pracy, bo jedyne, co zrobimy, to przykleimy efektowną fototapetę. Tylko tyle wystarczy, by cieszyć się całkowicie nowym pokojem. A jaki wzór ściennej dekoracji wybrać? Na to pytanie odpowie nam ekspert z Redro.pl.

Nowy rok zaczął się już na dobre, a nowe trendy w aranżacji wnętrz coraz prężniej zdobywają uznanie. Bogactwo inspiracji, z jakich możemy korzystać, jest naprawdę imponujące, dlatego gwarantujemy, że każdy znajdzie idealny dla siebie pomysł wśród poniższych propozycji przygotowanych przez naszego specjalistę. Zacznijmy jednak od pytania, dlaczego akurat fototapeta do salonu okaże się być najlepszym rozwiązaniem:

Fototapeta pozwala nam całkowicie odmienić wnętrze bez przeprowadzania gruntownego remontu. Oznacza to, że umieszczając ją na ścianie, zafundujemy sobie natychmiastową metamorfozę, której nie towarzyszy ani ciężka praca, ani wywracanie wszystkiego w domu do góry nogami. Dodatkowo szeroki wybór wzorów daje nam dosłownie nieograniczone możliwości w wyborze przedstawienia. Jeśli więc pragniemy zmienić coś w naszym mieszkaniu szybko i spektakularnie, to jest właśnie doskonała opcja.

Specjalista z Redro.pl wybrał dla nas kilka propozycji spośród najmodniejszych w tym roku trendów, dlatego metamorfoza salonu zapowiada się naprawdę ciekawie!

Dekoracja w najmodniejszym kolorze

Co roku Instytut Pantone wybiera kolor, który będzie dominował na wybiegach mody i w naszych wnętrzach. W 2020 roku wybór padł na efektowny, a jednocześnie stonowany Classic Blue, czyli szlachetny odcień głębokiego niebieskiego. Choć jest to z pewnością barwa charakterystyczna, która wpada w oko, nie jest ekstrawagancka ani drapieżna, dzięki czemu sprawdzi się w wielu aranżacjach. Znakomitym pomysłem na wprowadzenie jej do wystroju jest właśnie fototapeta. Jaka? I tutaj otwiera się przed nami szeroki wachlarz możliwości. Miłośnikom stylu glamour z pewnością spodoba się wzór Liquid Marble utrzymany w tej właśnie tonacji. W minimalistycznym wnętrzu możemy postawić na geometryczną kompozycję, która ożywi przestrzeń, z kolei w rustykalnym salonie świetny okaże się ludowy ornament w niebieskim kolorze.

