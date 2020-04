Fundusz Mieszkań na Wynajem z pierwszym projektem w Łodzi

- Bardzo się cieszę, że udało nam się sfinalizować tę transakcję. Zawsze podkreślałem, że jesteśmy zainteresowani zakupem mieszkań wyłącznie w miejscach dobrze skomunikowanych, a nasza łódzka inwestycja z pewnością do takich miejsc należy - mówi dyrektor Biura Najmu Mieszkań na Wynajem Rafał Malik.

Komunikacją miejską do centrum można się stąd dostać w kilka minut. Do Centrum Handlowego Manufaktura czy do Placu Wolności, z którego zaczyna się spacerowa część ulicy Piotrkowskiej, jest ok. 2 km. W okolicy są liczne punkty handlowo-usługowe, przedszkole, szkoła czy przychodnia zdrowia.

Fundusz Mieszkań na Wynajem kupił od łódzkiej firmy deweloperskiej Budomal gotowy budynek z 80 mieszkaniami o powierzchni od ok. 28 do 83 mkw. Przy czym 85 proc. z nich to mieszkania jedno- i dwupokojowe. Na parterze przewidziano 2 lokale usługowe. Do dyspozycji przyszłych najemców jest 80 miejsc w garażu podziemnym oraz 52 komórki lokatorskie. Patio z placem zabaw ma być dostępne zarówno dla najemców, jak i mieszkańców sąsiedniego bloku, który wybudował ten sam deweloper. Cały zespół budynków zaprojektowała pracownia AHR Architects.

- Przed nami jest jeszcze odbiór techniczny budynku. Ponadto mieszkania są w stanie deweloperskim, więc będziemy musieli je wykończyć i wyposażyć według naszych standardów. Istnieje ryzyko, że z powodu pandemii koronawirusa, która może wydłużyć ten proces, nabór najemców rozpoczniemy dopiero pod koniec roku - informuje dyr. Malik.

I przypomina, że w Poznaniu w trakcie komercjalizacji jest budynek ze 148 mieszkaniami przy ul. Bóżniczej 3, który Fundusz kupił w 2019 r. Również w Poznaniu, na działce między ul. Śniadeckich i Święcickiego, w realizacji jest inwestycja z 318 mieszkaniami na wynajem.

Fundusz Mieszkań na Wynajem jest obecnie największym inwestorem instytucjonalnym na rynku wynajmu mieszkań. To komercyjny projekt Banku Gospodarstwa Krajowego, który wystartował przeszło 5 lat temu. Funduszu ma łącznie 2049 mieszkań w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi, z czego 1969 trafiło już na rynek.