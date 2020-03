Gdański Dom Młodego Naukowca PAN czeka na nowe życie

Na 10 czerwca 2020 roku na godz. 12. Kanclerz Polskiej Akademii Nauk wyznaczył pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Gdańsku przy ul. Świętojańskiej 47/48. Na działce stoją dwie połączone kamieniczki mieszczańskie wpisane do rejestru zabytków województwa gdańskiego. Budynki mają doskonałą lokalizację w północnej części Śródmieścia, która w związku z zakończeniem w 2017 roku budowy nowoczesnego budynku Muzeum II Wojny Światowej dynamicznie się rozwija. Budynek siedziby Muzeum spotkał się z dużym uznaniem międzynarodowego środowiska architektów. Jury konkursu określało ten projekt „nowym symbolem Gdańska”, „nową ikoną”, „projektem rzeźbiarskim”. Muzeum znajduje się w odległości 10 minut spaceru od kamienicy. Kolejną inwestycją, która znacząco zmieniła charakter okolicy była budowa kładki nad Motławą na wyspę Ołowianka, czyli mostu zwodzonego dla pieszych.

Skromny, ale autentyczny

Kamienice zbudowano w połowie XIV w. Po II wojnie światowej w morzu ruin między Motławą a Kościołem Mariackim ostały się tylko dwie kamieniczki, będące jednymi z nielicznych autentycznych starogdańskich domów mieszczańskich. Dziś to właśnie one są przedmiotem sprzedaży. Po odbudowie w 1953 r. obiekt poddawany był licznym remontom i renowacjom, a ostatni remont zakończył się latach 90. Tego, jak kamieniczki wyglądały pierwotnie można się jedynie domyślać na podstawie zachowanych fragmentów murów – od gotyku aż po XIX-wieczne ściany z cegły maszynowej. Nie odnaleziono żadnych materiałów ikonograficznych mogących potwierdzać domysły rekonstrukcyjne. Konserwatorzy postanowili więc utrzymać XIX-wieczny wygląd zewnętrzny kamieniczek, w zasadzie taki, jaki przetrwał do naszych czasów. W porównaniu z licznymi ozdobnymi fasadami, jakie widzi się dziś w Gdańsku – skromny, ale za to autentyczny.

Z zachowanych elementów wystroju wnętrza warto zwrócić uwagę m.in. na fragment XVIII-wiecznej kręconej gdańskiej klatki schodowej, prowadzącej z drugiego na trzecie piętro oraz późnobarokowe drzwi do jednego z mieszkań. Historyczną ciekawostką są widoczne na murze w pokoju nr 23 ślady palców strycharza oraz zdobiące hall fragmenty cegieł z odciskami łap psów. Legenda głosi, że czworonogi należały do dozorcy cegielni pod Gdańskiem, w której pierwszy właściciel kamienicy zamówił cegły na jej budowę.

Mieszkania, albo hotel

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 844,80 m2, a zabudowy – 213 m2. Obiekt posiada pięć kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną. Lokale położone na niższych kondygnacjach wynajmowane są na cele komercyjne.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje dla tego terenu funkcje usługowe i mieszkaniowe. Nie dopuszcza lokalizacji garaży boksowych oraz od trzeciej kondygnacji wzwyż przekształcenia mieszkań na usługi, chyba że hotelowe.

Cena wywoławcza obiektu wynosi 9,4 mln zł, a wadium, którego wpłata pozwala wziąć udział w licytacji, zostało określone w wysokości 500 tys. zł.