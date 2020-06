Grupa Cirrus Capital kupuje w Gdańsku nieruchomość pod prywatne gabinety medyczne na godziny

Lokal usługowy przeznaczony zostanie na usługi medyczne w formie prywatnych gabinetów do wynajmu elastycznego dla lekarzy. Oznacza to, że lekarze będą mogli wynająć gabinet na określone dni w miesiącu, bądź nawet na godziny. Taka forma ma z jednej strony znosić bariery dla lekarzy, którzy chcą rozpocząć prywatną praktykę, a z drugiej wpisuje się w globalny trend tzw. sharing economy (ang. ekonomii współdzielenia). Same gabinety zostaną zaprojektowane i wyposażone w niezbędne do swojego przeznaczenia sprzęty oraz z dbałością o wygodę i zmysł estetyczny lekarzy i pacjentów.



Lokal usytuowany jest na przecięciu głównych dróg w jednej z najbardziej zamieszkałych dzielnic Gdańska – Piecki-Migowo. Znajduje się na parterze nowoczesnych budynków mieszkalnych rozwijanych w ramach osiedla Centralpark przez lokalnego dewelopera, Hossę.



W bezpośredniej okolicy znajduje się 5 przystanków autobusowych oraz tramwajowych, a także gęsta zabudowa mieszkalna. W samej dzielnicy mieszka ponad 27 tysięcy mieszkańców, a w odległości do 10-15 minut drogi komunikacją miejską liczba ta rośnie do ponad 100 tysięcy. Gwarantuje to wysoki popyt na usługi medyczne oraz dostępność lokalizacji dla potencjalnych pacjentów.



Nieruchomość została zakupione we współpracy z 9 inwestorami indywidualnymi, którzy zainwestowali wykorzystując asygnaty zabezpieczone – produkt inwestycyjny wprowadzony na rynek przez Grupę Cirrus Capital. Jest to specyficzna forma pożyczki celowej na zakup nieruchomości, którą wyróżnia zabezpieczenie wpisem imiennym do Księgi Wieczystej lokalu. Grupa Cirrus Capital podaje, że w 2019 roku przyniosła swoim inwestorom średnio 6,99 proc. zwrotu z inwestycji.



Gabinety medyczne po zaadaptowaniu zostaną zaoferowane inwestorom indywidualnym w formie nieruchomości komercyjnej z gotowym modelem biznesowym na zasadzie „kup i zarabiaj”. Same gabinety będą należały do inwestora, bądź grupy inwestorów zawiązanych w spółkę, a projektem zarządzać będzie Grupa Cirrus Capital.



Obecnie oferta na asygnaty pod ten konkretny lokal została wyczerpana, natomiast dla inwestorów dostępne są wciąż udziały na gabinety bądź całe gabinety do zakupu.



- Nasze gabinety są dziś najlepszym obszarem inwestycyjnym na rynku nieruchomości z kilku powodów – mówi Adam Komorowski, prezes Grupy Cirrus Capital - Po pierwsze, rynek usług medycznych sam w sobie rośnie szybciej od polskiej gospodarki. Po drugie, lekarze to stabilni najemcy. Przy tym pracują w oparciu o wysokie stawki, jednak nie każdego stać na własny gabinet albo po prostu nie chce się zajmować prowadzeniem swojej kliniki. Przecież nie każdy lekarz chce być przedsiębiorcą. To wszystko, w połączeniu z naszym modelem wynajmu, zapewnia wyjątkową pozycję tej inwestycji na tle rynku. Jeden lekarz płaci relatywnie niewysoką stawkę za korzystanie z gabinetu, ale prawdziwa siła naszych gabinetów tkwi w wykorzystaniu przestrzeni i czasu. Najemców ma być wielu, co w sumie daje wysokie zyski i zapewnia zróżnicowane źródło dochodu.

