Grupa EDS inwestuje w trójmiejski rynek mieszkaniowy

Grupa EDS do tej pory z sukcesami działa w obszarze retail parków, budując i oddając do użytku nowe obiekty w całej Polsce. Jakiś czas temu zaczęła funkcjonować także nowa spółka EDS Residential, która zajmuje się projektami mieszkaniowymi. Skąd pomysł na taką dywersyfikację działalności EDS? Gdzie widzą Państwo swoje przewagi?

Jedną z przyczyn podjęcia decyzji o dywersyfikacji działalności Grupy EDS i inwestycji w budownictwo mieszkaniowe była na pewno nowa sytuacja związana z pandemią i konieczność rozbudowy portfolio EDS o kolejne segmenty. Właśnie tak weszliśmy na trójmiejski rynek mieszkaniowy. Dosyć szybko udało nam się pozyskać pierwszy grunt i aktualnie realizujemy już pierwszą budowę - jest to inwestycja Dąbka 33 w Gdańsku.

Na najbliższe miesiące i lata mamy bardzo wiele planów, jeśli chodzi o rozwój tego segmentu naszej działalności. Nowa sytuacja związana z wojną w Ukrainie nieco pokrzyżowała nam plany głównie z powodu problemów z odpływem pracowników z tego kraju, ale nie zatrzymaliśmy się i działamy dalej. Sytuacja, jak wiadomo, nie jest łatwa, na co ma wpływ także rosnący koszt materiałów budowlanych oraz coraz droższe kredyty. Zdajemy sobie jednak sprawę, że każdy kryzys kiedyś mija, a jako Grupa EDS chcemy być przygotowani na każdą sytuację.

Jakie mają Państwo jako EDS Residential cele na 2022 rok? Jakie plany?

Aktualnie udało nam się pozyskać drugi grunt, który przeznaczamy pod kolejny budynek, bliźniaczy do już realizowanej inwestycji. Kończymy projektowanie II etapu inwestycji Dąbka 33 oraz złożyliśmy wniosek o pozwolenia na budowę dla inwestycji Olivia Manor House.

Oprócz tego jesteśmy w trakcie realizacji kolejnego projektu - zamknięte osiedle nowoczesnych domków szeregowych w przepięknej okolicy Trójmiasta, nad samym jeziorem, całość otoczona lasem. W obecnej chwili trwa etap projektowy tej inwestycji, w której znajdzie się 20 domków szeregowych o metrażu ok. 180 mkw każdy, z własnym dostępem do lasu i tuż nad jeziorem. Niedługo planujemy uruchomić sprzedaż.

Oprócz wspomnianej inwestycji EDS realizuje teraz dwa projekty mieszkaniowe – jeden w ścisłym centrum Gdańska, jeden na gdańskim Zakoniczynie. Do kogo są skierowane i na jakim są etapie?

Inwestycja Dąbka 33 skierowana jest szczególnie do osób młodych, a przede wszystkim do rodzin z dziećmi. Atutem tej inwestycji jest infrastruktura typu żłobki czy szkoły, do której jest naprawdę blisko oraz dobry dojazd do centrum Gdańska komunikacją samochodową i publiczną.

Druga inwestycja, którą aktualnie realizuje EDS Residential, to projekt Olivia Manor House - mała, kameralna kamienica w dzielnicy Oliwa, z sześcioma luksusowymi mieszkaniami. To inwestycja dla osób, które uwielbiają ciszę, spokój i zieleń, a jednocześnie chcą mieszkać blisko centrum. Obie inwestycje mocno różnią się cenowo – Olivia Manor House to zdecydowanie projekt premium.

Jakie największe wyzwania czekają teraz na rynku mieszkaniowym w Gdańsku? Jakie przewidywania na 2022 rok?

Jednym z największych wyzwań są obecnie gwałtownie drożejące ceny materiałów budowlanych. Podwyżki są tak duże, że nikt nie mógł nawet przewidzieć takiej skali wzrostu cen. Kolejnym problemem jest brak dostępności tych materiałów, przede wszystkim stali, co generuje opóźnienia na budowach. Jako Grupa EDS jesteśmy w o tyle komfortowej sytuacji, że mamy własną firmę, która jest generalnym wykonawcą, w związku z tym, aż tak mocno nie odczuwamy wzrostu cen, choć nie da się ukryć, że i na nas wpływają.

Jakie trendy mieszkaniowe uznałaby Pani obecnie za najważniejsze? Jakie mieszkania chcą kupować inwestorzy?

Na pewno największą popularnością cieszą się obecnie najmniejsze metraże. Także w naszych inwestycjach to właśnie mieszkania o metrażu od 30 do 45 mkw zostały zarezerwowane jako pierwsze. Na pewno wynika to z rosnących cen metra kwadratowego w Trójmieście i zmniejszającej się obecnie zdolności kredytowej inwestorów. Warto pamiętać, że od 1 kwietnia banki dodatkowo wprowadzają nową rekomendację S, która jeszcze bardziej ograniczy zdolność kredytową wielu osób.

Czy i w jaki sposób na Państwa plany wpływa nowa sytuacja związana z wojną w Ukrainie?

Na pewno pewnym problemem jest odpływ pracowników z Ukrainy. Z drugiej strony aktywnie włączyliśmy się w pomoc rodzinom naszych ukraińskich pracowników. Jako Grupa EDS wynajęliśmy bardzo duży dom niedaleko Gdańska, gdzie w tej chwili przebywa prawie pięćdziesiąt osób, w tym dwadzieścioro dzieci. Wszystkie dzieci zostały zapisane do szkoły, zapewniliśmy też wyżywienie, organizujemy też zbiórki, w ramach których kupujemy niezbędne przedmioty czy ubrania. Poza naszymi pracownikami sprowadziliśmy do nas kolejnych trzydziestu uchodźców z Ukrainy, którym także zapewniliśmy mieszkania, wyżywienie i pomoc w organizacji formalności pobytowych.

