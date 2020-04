Gwałtowny wzrost zainteresowania działkami rekreacyjnymi

Związane z epidemią ograniczenia skutkują potężnym wzrostem zainteresowania działkami rekreacyjnymi. Trudno się temu dziwić w obliczu zamkniętych parków, bulwarów, deptaków, plaż, placów zabaw czy nawet lasów. Osoby chcące spędzać czas na łonie przyrody szukają dziś działek rekreacyjnych - sugeruje wyszukiwarka Google. Szukają jak jeszcze nigdy wcześniej.

Grunt to własna działka

Okazuje się, że jednym z kluczowych powodów mógł być właśnie wprowadzony zakaz wejścia do lasów i na miejskie tereny zielone. To właśnie w dniach 5-11 kwietnia liczba osób szukających w internecie działek rekreacyjnych wzrosła ponad dwukrotnie wobec poprzednich tygodni. Była też trzykrotnie wyższa niż w analogicznym okresie przed rokiem. Przypomnijmy, że zakaz wstępu do lasów został ogłoszony 3 kwietnia przy czym część nadleśnictw nie wprowadziło go jeszcze 4 kwietnia. Dopiero od 5 kwietnia zakaz faktycznie zaczął obowiązywać na wszystkich terenach należących do Lasów Państwowych.

Dopiero jednak tydzień, który rozpoczął się w Niedzielę Wielkanocną przyniósł wybuch zainteresowania działkami. Co prawda wciąż operujemy na danych wstępnych za niepełny okres (od niedzieli 12.04 do środy 15.04), ale póki co sugerują one ponad trzykrotny wzrost i przy tym historycznie rekordowy poziom zainteresowania ziemią, którą można wykorzystać na cele rekreacyjne.

Póki co jest za wcześnie, aby przesądzić na ile zanotowany wzrost zainteresowania działkami przełoży się na faktycznie zawierane transakcje, a tym bardziej na ceny nieruchomości. Jeśli jednak wzrost popytu się utrzyma, to pojawienie się takiego trendu jest bardzo prawdopodobne.

Polacy znowu zaczynają myśleć o mieszkaniach i domach

Jako ciekawostkę warto dodać, że wybuchowi zainteresowania działkami rekreacyjnymi towarzyszy też wyraźny wzrost zainteresowania mieszkaniami i działkami budowlanymi. W obu przypadkach wprowadzone przez rząd restrykcje spowodowały mocny spadek dopływu nowych osób zainteresowanych zakupem nieruchomości.