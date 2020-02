i2 Development celuje w nieruchomości egzotyczne. Pierwsze domy powstaną na Teneryfie

The View powstanie w zachodniej części miejscowości Costa Adeje, przy Calle Suiza. Projekt zakłada budowę luksusowych domów o powierzchni od 147 do 296 mkw., o nowoczesnej, funkcjonalnej architekturze.

Każdy z oferowanych przez i2 Development domów posiadać będzie kameralny ogródek z tarasami oraz basenem. Na dachach wybranych budynków zaaranżowane zostaną dodatkowe tarasy i ogrody. Niewątpliwym atutem inwestycji jest jej nadmorska lokalizacja, sprawiająca, iż z każdego z domów rozciągać się będzie wspaniały, odprężający widok na ocean oraz archipelag Wysp Kanaryjskich. Duże przeszklenia domów będą gwarancją dobrego doświetlenia wnętrz oraz wyjątkowych widoków na panoramę wyspy.

- The View to inwestycja zaprojektowana z myślą o klientach ceniących uroki kanaryjskich krajobrazów i tamtejszego klimatu, poszukujących nieruchomości pozwalającej najpełniej cieszyć się życiem w tym wyjątkowym miejscu. Planując The View korzystaliśmy zarówno w lokalnych doświadczeń jak i know-how i2 Development, zdobytego przy realizacji polskich projektów adresowanych do najbardziej wymagających odbiorców. Jesteśmy przekonani, iż The View spotka się z pozytywnym przyjęciem klientów, już na obecnym etapie obserwujemy duże zainteresowanie tym projektem - informuje Marcin Misztal, prezes i2 Development.