Ile kosztuje co miesiąc korzystanie z mieszkania?

Koszty utrzymania mieszkania są podawane w statystykach GUS łącznie z nośnikami energii. Standardowe wydatki to właśnie ogrzanie domu lub mieszkania, często łączone w opłatach do spółdzielni i wspólnoty mieszkaniowej z funduszem remontowym, bieżącymi kosztami administracji, ochrony, utrzymania sprawności technicznej i czystości budynku. Dla około 18 proc. gospodarstw domowych dodatkowym kosztem mieszkania jest spłacanie kredytu hipotecznego, około 10 proc. jest najemcami lokali komunalnych i płaci czynsze najmu, a około 6-8 proc. gospodarstw płaci czynsze za najem rynkowy. W badaniu budżetów gospodarstw domowych koszty użytkowania mieszkania i nośników energii stanowiły około 18 proc. wydatków ogółem, zaraz za żywnością, która pochłania ponad 25 proc. wydatków.

Warto zaznaczyć, że koszty mieszkania to bardzo duży wydatek, a jeśli nie udaje się pokrywać rachunków na bieżąco, to one bardzo szybko się kumulują, generując długi gospodarstw domowych. Jak podaje Krajowy Rejestr Długów (KRD) „zadłużenie polskich konsumentów z tytułu nieopłaconego czynszu i opłat za media wzrosło w czasie 6 miesięcy pandemii o ponad 17 mln zł i wynosi aktualnie ponad 505 mln zł”. Jak również podaje KRD, rekordziści mają zadłużone mieszkania na około milion złotych – trudno zaplanować nawet spłatę takich kwot.

- W lutym, tuż przed ogłoszeniem pandemii, ponad 410 tys. Polek i Polaków zalegało z płatnościami za rachunki domowe, czyli za czynsz, prąd, gaz, woda, wywóz śmieci, Internet i telewizję na kwotę 1,46 mld zł. Obecnie, po 6 miesiącach epidemii, widać ogólny wzrost zadłużenia za opłaty związane tylko z utrzymaniem domu, czyli za czynsz oraz podstawowe media – bez opłat za Internet i telewizję. Jednocześnie liczba takich dłużników lekko spadła. Jeszcze sześć miesięcy temu było ich 77 tys., obecnie jest ich o ponad 15 tys. mniej. Mamy świadomość, że te dane nie do końca oddają rzeczywistość. W pierwszym okresie pandemii, od marca do czerwca, wierzyciele podchodzili bardziej liberalnie do swoich dłużników. Patrząc na to jak dynamicznie rozwija się pandemia, możemy się spodziewać kolejnego przyrostu tego długu, ponieważ kolejni wierzyciele zaczynają traktować osoby zalegające z płatnościami mniej pobłażliwie niż na początku pandemii - mówi Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.