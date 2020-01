Inwestorzy ostrożniejsi z kupnem mieszkań na wynajem krótkoterminowy

Rynek mieszkaniowy wciąż bije rekordy. W największych miastach Polski mieszkania sprzedają się jak świeże bułeczki, a znaczącą część zakupów dokonują inwestorzy indywidualni. Czy w 2020 roku ta sytuacja się zmieni?

- Nie będzie odpływu indywidualnych inwestorów z rynku. Ludzie będą jednak ostrożniej kupować pod wynajem krótkoterminowy - sądzi Kazimierz Kirejczyk.

Jest to wynik m.in. niepewnej sytuacji prawnej związanej z wynajmem krótkoterminowym. Innym powodem mogą być rosnące ceny utrzymania mieszkania (koszty związane m.in. z wywozem śmieci czy cenami energii), które w połączeniu z wciąż rosnącymi cenami mieszkań mogą powodować, że taka inwestycja traci na rentowności.



Jednak zakup nieruchomości pod wynajem długoterminowy nadal będzie trzymał się mocno. Obecnie mieszkania kupowane inwestycyjnie stanowią w zależności od miasta od 30 proc. (Warszawa) do nawet 45 proc. (Trójmiasto). Odpływ tej grupy klientów mógłby zatem znacząco wpłynąć na rynek mieszkaniowy, wygląda jednak, że na razie nie ma powodu do obaw.

- Wciąż duża jest grupa osób, która wierzy, że inwestycja w nieruchomości może uchronić zgromadzone środki przed inflacyjną utratą wartości i jednocześnie zabezpieczyć dodatkowe źródło dochodów na okres spodziewanie niskich wypłat emerytury. Racjonalnym kalkulacjom towarzyszy zatem czynnik emocjonalny. Niezaspokojony popyt utrzymuje się na wysokim poziomie, a tymczasem branża nie jest w stanie dostarczyć wystarczającej ilości produktu. Jednym słowem - ceny rosną i będą rosły - bo mogą - uważa Katarzyna Kuniewicz, dyrektor działu badań Rynku Mieszkaniowego JLL.

4 Design Days 2020: ikony designu, najwięksi architekci, projektanci, producenci, deweloperzy o inspiracjach i trendach w architekturze i designie. Już 6-9 lutego 2020 r. w Spodku i Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Zarejestruj się!