Inwestowanie w nieruchomości. Kiedy lokować kapitał?

Inwestycja w mieszkanie to pewna lokata kapitału bez względu na okoliczności. Deweloperzy przewidują, że popyt na mieszkania może utrzymać się na stabilnym poziomie pomimo niepewnej sytuacji.

Według raportu „Rynek mieszkaniowy Q4” firmy JLL, 2019 rok był dla branży deweloperskiej drugim najlepszym w historii. Przyczyniło się do tego mocne zamknięcie w ostatnim kwartale. Dobre wyniki sprzedaży mieszkań to w znacznej mierze zasługa dużego popytu inwestycyjnego, który dał o sobie znać szczególnie na rynkach w Poznaniu i Łodzi. Te miasta wyróżniały się na tle innych, m.in. Warszawy, Wrocławia, Krakowa i Trójmiasta.

Według początkowych prognoz popyt i podaż miały w tym roku utrzymać się na wysokim poziomie. W obliczu zaistniałej sytuacji być może trzeba je będzie zweryfikować.

Inwestycja, czyli poczucie stabilności

Kluczowy znów może okazać się popyt zgłaszany przez inwestorów. Tak twierdzą deweloperzy.

- Nieruchomości są pewną inwestycją. Sprawdzają się jako lokata kapitału, są idealne pod wynajem - podkreśla Aleksander Tuczyński, doradca klienta w firmie RED Development, która w stolicy Wielkopolski buduje duże osiedle wielorodzinne Red Park.

Inwestycja w nieruchomości zawsze daje poczucie stabilności. Obecna sytuacja może stanowić bodziec dla tych, którzy chcą bezpiecznie zachować swój kapitał w niepewnym czasie. Dlatego inwestorzy już stali się bardziej aktywni. Widoczny jest wzrost zainteresowania mieszkaniami pod wynajem. Popularnością cieszą się lokale o wielkości około 40 metrów kwadratowych. W Red Parku są to ustawne mieszkania dwupokojowe. Zdaniem eksperta zakup mieszkania może być także sposobem na przewidywalnie rosnącą inflację.

Kupno bez wychodzenia z domu

Deweloperzy robią wszystko, aby ułatwić nabywcom wybór i zakup mieszkania. Jedną z form pomocy na czas izolacji społecznej jest wydłużanie aktualnych promocji i wprowadzanie bezpiecznych i atrakcyjnych propozycji specjalnych.

- W Red Parku zachowaliśmy i przedłużyliśmy w czasie dogodny system płatności 20/80 - podkreśla Aleksander Tuczyński.

Co ważne, deweloper daje także gwarancję ceny przy rezerwacji wykonanej w czasie odosobnienia. Zdaniem eksperta to najlepszy czas na skorzystanie z tych możliwości i bezpieczne ulokowanie kapitału, co zaprocentuje w przyszłości.

Deweloperzy przenoszą działalność do sieci. Aby jak najlepiej sprostać oczekiwaniom nabywców, obsługują klientów zdalnie i uruchamiają nowe narzędzia (np. rozmowy wideo) usprawniające sprzedaż i dające nabywcom nowe możliwości, takie jak wirtualne spacery po mieszkaniach i rezerwacje on-line.