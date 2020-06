Inwestowanie w nieruchomości się opłaca, ale jak zarobić dobrze?

Rynek apartamentów wakacyjnych w Polsce z roku na rok zyskuje na popularności. Inwestowanie w tzw. second home to zaspokojenie potrzeb urlopowych właścicieli, jak i celów zarobkowych - wynajmu krótkoterminowego, a więc przychodu pasywnego. Rentowność takiej inwestycji może być wysoka. Jak odpowiednio zainwestować?

Inwestowanie w nieruchomości zlokalizowane w kurortach wakacyjnych to swoista nowość na rynku. Stanowi jednak najbezpieczniejszą formę lokowania kapitału. Zakup mieszkania nad morzem to dobre rozwiązanie na dywersyfikację portfela, dodatkowe źródło dochodu czy zabezpieczenie finansowe na okres emerytalny. Jest też korzystniejszym rozwiązaniem niż zamrażanie pieniędzy na lokatach, które cechuje stosunkowo niskie oprocentowanie. Kilkuprocentowy zwrot z inwestycji zachęca do sięgania po nadmorskie oferty deweloperskie. Kluczem do sukcesu będzie dokładna analiza lokalizacji, standardu, rynku a także przewidywanych wydatków i spodziewanych zysków. Jak wybrać właściwą nieruchomość? Na co zwrócić szczególną uwagę?

Po pierwsze, ważna jest lokalizacja.

Nautic Park od Proxin Investment, mieści się przy ulicy Słowiańskiej 21 w Darłowie i posiada bezpośredni widok na Bałtyk (dostępny z każdego apartamentu). Nadmorska miejscowość o kameralnym charakterze cieszy się dużym zainteresowaniem turystów. Posiada starą rybacką dzielnicę, nowoczesną marinę, port i latarnie morską, do centrum dotrzeć można m.in. tramwajem wodnym, a do tego mnóstwo atrakcji: deptak, promenada, ścieżki piesze i rowerowe.

Eksperci przekonują także, że równie ważny jest standard oddawanych mieszkań i dodatkowe udogodnienia w obiekcie.

- Każde mieszkanie w projekcie Nautic Park będzie wykończone „pod klucz”, w jednej z dwóch opcji: Piasek lub Morze. Całość dopełni strefa relaksu, zewnętrzny basen, wygodne lobby oraz podziemna hala garażowa i boksy rowerowe - mówi Piotr Łopatka, członek zarządu Proxin Investment.

Należy rozważyć także szacowany zysk, a dokładniej mówiąc średni zysk z każdego roku, wliczając w to najem w high sezon, mid sezon i low sezon oraz odliczając kwotę pełnej obsługi operatora jeśli inwestycja jest bezobsługowa po stronie klienta.

- Należy też zwrócić uwagę na fakt, iż ceny nadmorskich nieruchomości premium stale rosną. Kupno teraz to dużo większa wartość mieszkania w przyszłości. Taki wzrost wartości w skali 5 lat oszacowaliśmy na poziomie 50 proc. - podkreśla Piotr Łopatka.