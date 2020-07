Inwestycja Grupy Arche idzie pełną parą

Należąca do Grupy Arche Cukrownia Żnin Park Industrialny to jeden z najciekawszych i największych w Polsce obiektów rewitalizowanych na potrzeby branży hospitality i mixed use.

Zakończenie pierwszego etapu inwestycji Cukrownia Żnin Park Industrialny miało miejsce w czerwcu 2020 roku. Do użytku zostały oddane wtedy m. in. 1 budynek hotelowy (182 pokoje), kilkanaście sal konferencyjnych o łącznej powierzchni ok 4000 mkw. z największą ok 1400 mkw., kilka restauracji i klubów, mały browar, kręgielnia, aquapark.

Na drugim etapie – w sierpniu 2020 – dołączą do nich kolejne elementy centrum konferencyjno-wypoczynkowego – drugi budynek hotelowy (134 pokoje), SPA & wellness, sala zabaw dla dzieci oraz manufaktura cukierków.

W dalszych planach zagospodarowania Cukrowni Żnin Park Industrialny są utworzenie centrum rehabilitacji, kliniki medycznej, Muzeum Cukrownictwa, Muzeum Optymizmu, parku handlowego, osiedli mieszkaniowych wielorodzinnych i jednorodzinnych, domów wakacyjnych, biur, kina, audytorium, boisk. Cała inwestycja kosztować będzie ok. 300 mln złotych. Głównym architektem Cukrowni Żnin jest Marek Bulak z Bulak Projekt, a za całość projektu odpowiada Piotr Grochowski, architekt Grupy Arche.