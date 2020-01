Jak i gdzie obcokrajowcy kupują mieszkania w Polsce?

Mirosław Kujawski, członek zarządu Develia wyjaśnia, że udział obcokrajowców w transakcjach sprzedażowych firmy waha się w okolicy 3 proc. Podobnie, jak w poprzednich latach najwięcej mieszkań kupowanych jest przez obywateli z Ukrainy i Białorusi, choć nominalnie w 2019 roku takich transakcji było mniej. Jak mówi, nowy trend który można dostrzec to większa ilość zakupów w celach inwestycyjnych.

- Ceny mieszkań w Polsce, mimo iż rosną od kilku lat, są jednymi z najniższych w tej części Europy. Jako pierwsze dostrzegły to zagraniczne fundusze, kupujące całe budynki pod wynajem. Do tego grona powoli dołączają inwestorzy detaliczni, choć póki co są to osoby związane z Polską traktujące zakup mieszkania, nie tylko jako inwestycję, ale także alternatywę do późniejszego zamieszkania - mówi Mirosław Kujawski.

Zbigniew Juroszek, prezes Atal, również zauważa tendencję związaną z rosnącym zainteresowaniem zakupem mieszkań przede wszystkim ze strony obcokrajowców pochodzących zza wschodniej granicy. Ich liczba wzrosła na tyle, że firma w ostatnim czasie podjęła decyzję o zatrudnieniu pracowników mówiących w języku ukraińskim i rosyjskim.

- W niektórych miesiącach transakcje realizowane przez cudzoziemców stanowią blisko 20 proc. umów. Obcokrajowcy, podobnie jak Polacy, zwykle decydują się na mieszkania o powierzchni do 50-60 mkw - dodaje Zbigniew Juroszek.

Sebastian Barandziak, prezes zarządu Dekpol Deweloper zaznacza, że popyt zapewniają nie tylko obywatele z Ukrainy, ale także z Niemiec. Najchętniej wybierają oni lokale w dobrych lokalizacjach, sprzyjających wynajmowi. Dotyczy to niewielkich apartamentów z funkcjonalnym układem pomieszczeń, który umożliwia zamieszkanie kilku osobom.

Z oferty J.W. Construction Holding, dużym zainteresowaniem klientów z zagranicy cieszyły się mieszkania w kameralnym osiedlu Zielona Dolina na warszawskiej Białołęce, którego sprzedaż już dobiegła końca.

- Obecnie, mamy nabywców przeważnie z Ukrainy wśród klientów Osiedla Bliska Wola w Warszawie. Mieszkania i apartamenty w Hanza Tower w Szczecinie kupują głównie szczecinianie, ale jest też niewielka liczba nabywców z Niemiec czy krajów skandynawskich. We wszystkich naszych inwestycjach liczba klientów z zagranicy utrzymuje się na stałym, niewielkim poziomie - mówi Małgorzata Ostrowska, członek zarządu i dyrektor pionu marketingu i sprzedaży w J.W. Construction Holding.

4 Design Days 2020: ikony designu, najwięksi architekci, projektanci, producenci, deweloperzy o inspiracjach i trendach w architekturze i designie. Już 6-9 lutego 2020 r. w Spodku i Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Zarejestruj się!

1

2