Jak przyciągnąć gości do apartamentu na wynajem?

Kluczowym wyzwaniem właściciela nieruchomości wynajmowanej krótkoterminowo jest zapewnienie jak największego obłożenia z zachowaniem satysfakcjonującej rentowności. Jak przyciągnąć gości do apartamentu, a dzięki temu zwiększyć swoje zyski opowiada Kamil Kosior, CEO Lloyd Group.

Lokalizacja z atutami

Rosnąca liczba osób inwestujących w apartamenty na wynajem sprawia, że coraz trudniej zwiększać zyski z takiej działalności. Właściciel nieruchomości musi szukać nowych sposobów na przyciągnięcie klientów. Jak to zrobić? Warto zacząć od zaznaczenia atutów lokalizacji swojego apartamentu. Jeśli dysponujemy nieruchomością nad morzem i nie jest ona usytuowana w pierwszej linii brzegowej, warto podkreślić bliskość centrów rozrywkowych lub niewielki ruch turystów, co z pewnością docenią goście oczekujący spokoju. Domek w górach, nawet jeśli nie jest zlokalizowany blisko wyciągu narciarskiego, może być dobrym wyborem dla miłośników górskich wędrówek czy odpoczynku z dala od wielkomiejskiego zgiełku. I to przez cały rok! Miejski apartament będzie z kolei ciekawą alternatywą wobec hotelu dla osób podróżujących w celach biznesowych.

Odpowiednie wyposażenie

Niezależnie od tego, gdzie jest zlokalizowany apartament, warto zadbać o jego odpowiednie wyposażenie. Styl, w jakim zostanie urządzony, powinien odpowiadać grupie docelowej, do której skierowana jest oferta. Trzeba jednak pamiętać, że nawet budżetowe akcesoria muszą być dobrej jakości. Porządny sprzęt będzie działał długo bez konieczności regularnych napraw, co ma zasadnicze znaczenie dla rentowności wynajmu. Nie wolno zapominać też o koniecznych drobiazgach, czyli regularnym uzupełnianiu artykułów higienicznych, a w razie potrzeby także brakujących elementów wyposażenia, jak sztućce czy talerze. Nie bez znaczenia jest również możliwość zapewnienia szybkich napraw i pomocy technicznej dla gości. W przypadku gdy właściciel nie posiada takich umiejętności, samodzielna obsługa może okazać się kłopotliwa albo wymagać zaangażowania sporej ilości czasu z jego strony.

