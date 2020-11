Jak w dobie pandemii bezpiecznie i rentownie inwestować na rynku najmu nieruchomości?

Pandemia dokonała czasowego zawirowania na rynku najmu. Związane jest to z mniejszym popytem na mieszkania. Zarówno część studentów, jak też osoby, które utraciły pracę, wrócili do swoich domów rodzinnych, stąd sytuacja pozwalała wynajmującym na negocjację cen. Spadły też oczekiwania wynajmujących - w ogłoszeniach coraz rzadziej zauważamy dopiski “tylko dla pracujących studentów” czy “dziękujemy posiadaczom zwierząt”. Z drugiej strony w niektórych obszarach miasta czynsze są stabilne, a chętnych na najem nie brakuje.

Jak zatem zacząć inwestować w mieszkania na wynajem, by spać spokojnie? Wpływa na to kilka czynników.

Lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja

Mając atrakcyjną nieruchomość w centrum miasta i w budynkach oferujących szeroko pojęte udogodnienia dla mieszkańców np. własne siłownie, stacje rowerów miejskich, recepcje itp. możemy czuć się bezpiecznie. Specjaliści rynku nieruchomości nie odnotowali tu istotnych spadków.

- Nie zaobserwowaliśmy gwałtownych ruchów, jeśli chodzi o rynek najmu w pożądanych lokalizacjach. Przykładowo, w apartamentowcu Angel River usytuowanym w samym centrum Wrocławia przy ul. Walońskiej, najemcy chętnie wynajmują mieszkania na długie terminy, a w przypadku zakończenia umowy, szybko znajdują się nowi chętni. Okazje cenowe pojawiały się rzadko i to tylko w początkowej fazie pierwszego lockdownu. Sytuacja nie zmieniła się także teraz na jesień, gdy uczelnie przeszły w tryb pracy zdalnej. Większość studentów traktują to jako sytuację przejściową. W topowych lokalizacjach mieszkają w przewadze Ci, których zasobność portfela może pozwolić na przeczekanie, zważywszy, że często mieszkają dłużej niż rok i traktują lokum w dobrej lokalizacji mimo wszystko jako towar deficytowy - tłumaczy Natalia Sawicka, dyrektor sprzedaży i marketingu w Angel Poland Group we Wrocławiu oraz członek zarządu Angel Management.

Dlatego szukając nieruchomości do zakupu w celach inwestycyjnych, musimy więc zadbać o jego dogodną lokalizację, najlepiej łączącą w sobie bliskość głównych ciągów komunikacyjnych, terenów zielonych i szeroko pojętego zaplecza biznesowego oraz akademickiego. Dzięki temu wzbudzimy zainteresowanie naszą ofertą wśród kilku kluczowych grup - studentów czy osób pracujących w centralnych obszarach miast.