Jakie inwestycje mieszkaniowe sprzedają się w Trójmieście?

W Trójmieście od lat swoje inwestycje mieszkaniowe realizuje Invest Komfort. Rodzinny Nadmorski Dwór i kameralny Nadmorski Park to osiedla zlokalizowane w pasie nadmorskim gdańskiej dzielnicy Brzeźno. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się Park Reagana - 62 hektary zieleni, urozmaicone ścieżkami spacerowymi i rowerowymi, stawami, elementami sztuki oraz miejscami do odpoczynku. Za nim jest już plaża i molo w Brzeźnie. Spacer nad morze zajmuje więc ok. 10 - 15 minut. To idealne tereny zarówno na poranny jogging, wyjście z psem, rodzinną przejażdżkę rowerową, jak i beztroski odpoczynek na plaży. Co ważne, ta sielska lokalizacja, budząca skojarzenia z wakacjami, nie oznacza rezygnacji z wygody życia w mieście. Osiedla są doskonale skomunikowane z całą aglomeracją Trójmiejską. Oznacza to szybki dojazd zarówno do pracy lub szkoły, jak i kina czy galerii handlowej.

Sukcesywna rozbudowa

Pierwszy etap Nadmorskiego Dworu powstał 10 lat temu. Invest Komfort zdecydował się rozpocząć realizację kolejnych dwóch budynków Nadmorskiego Dworu. Do połowy następnego roku powstanie tu więc 60 mieszkań o metrażach od 42 do 126 mkw.

Przyroda, która otacza osiedle, była inspiracją do stworzenia projektu wtopionego w naturę. Połowę działki zajmą tereny zielone i miejsca do rekreacji. Istniejący starodrzew zostanie zachowany i zamieniony w osiedlowy park.

Komfort życia

Zieleni nie brakuje także w luksusowej i gotowej już inwestycji Nadmorski Park. Dla mieszkańców stworzono zamknięte patio, z założeniem wodnym z kaskadą, a także z bogatą i różnorodną roślinnością. To świetne miejsce do odpoczynku, który można kontynuować również wewnątrz budynków, np. w oryginalnej strefie audiofila, wyposażonej w profesjonalny sprzęt grający i video lub w prywatnej strefie relaksu i rekreacji. Na osoby dbające o kondycję fizyczną czeka sala fitness z saunami. Wszystkie te udogodnienia w połączeniu z piękną aranżacją wnętrz sprawiają, że nadmorskie życie jest jeszcze przyjemniejsze.

Limitowana lokalizacja

Rozwój rynku nieruchomości powoduje, że już teraz w największych miastach zaczyna brakować dobrze zlokalizowanych działek. Dlatego wartość najlepszych adresów, prawdopodobnie będzie dalej rosnąć.