Jest nowy projekt zagospodarowania terenu w centrum Lublina

Chodzi o działkę przy Głębokiej 32, położoną między stacją paliw Orlen a budynkami Uniwersytetu Przyrodniczego.

Do niedawna stały tutaj obiekty po Lubelskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej, poprzednim właścicielu tej nieruchomości, ale zostały ostatecznie zburzone.

Co działo się z nieruchomością?

Nieruchomość kupiła od LPEC spółka JWH Inwestycje. Spółka w zasadzie od razu mogłaby wykorzystać ten teren pod nową zabudowę usługową, bo dopuszcza to obowiązujący od 14 lat plan zagospodarowania. Pozwala on na budowę obiektu usługowego mającego nie więcej niż 9 metrów wysokości. Mówi też o tym, że obiekt nie może mieć własnego zjazdu z ul. Głębokiej i powinien korzystać z tego samego zjazdu, który służy stacji paliw - zwraca uwagę portal DziennikWschodni.pl.

Zbudowany tu obiekt będzie mógł być wyższy i mieć inne zastosowanie

Inwestorowi zależy jednak na tym, by zbudować tu coś większego i mieć osobny zjazd z ul. Głębokiej. Do tego potrzebuje zmiany w planie zagospodarowania. O taką zmianę spółka prosiła w 2017 oraz 2019 r. Teraz do publicznej wiadomości podany został projekt nowego planu, który m.in. pozwala na wyższą zabudowę (do 16 metrów) i poszerza katalog dozwolonych tu usług. Wśród nich pojawia się m.in. dom studencki.