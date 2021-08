Już oficjalnie. AFI Europe z pierwszą ukończoną inwestycją w segmencie PRS

Powierzchnia użytkowa nabytego projektu to ok. 4 tys. mkw.

Oprócz inwestycji „Apartamenty Bagry Lokale Inwestycyjne” AFI Europe realizuje 3 inne projekty w sektorze PRS w Warszawie i w Krakowie.

- Transakcja z AFI Europe ma wyjątkowy i unikatowy charakter, gdyż świadomie nie kierujemy naszej oferty na rynek PRS. Swoją aktywność nieprzerwanie koncentrujemy wokół klientów indywidualnych. Projekt Bagry Park Lokale Inwestycyjne powstał w ramach naszej dodatkowej działalności. Wybudowaliśmy go z myślą o przeznaczeniu inwestycyjnym, ale również w celu dopełnienia istniejącej zabudowy osiedla, czyli wcześniejszych etapów mieszkaniowych Bagry Park. Projektem zainteresowało się kilka funduszy, natomiast AFI Europe – jako podmiot działający w Krakowie i doskonale znający specyfikę rynku – był oczywistym partnerem przy tej transakcji – mówi Angelika Kliś, członek zarządu ATAL.

- Bagry Park to znakomita lokalizacja i świetna realizacja firmy ATAL. Co więcej i co bardzo ważne dla nas Bagry Park Lokale Inwestycyjne to już zrealizowany etap, dzięki temu już za kilka miesięcy będziemy mogli rozpocząć wynajem lokali w tym projekcie. Widzimy ogromny potencjał inwestycji na wynajem i chcemy dalej zwiększać udział tego segmentu w naszych aktywach. Oprócz inwestycji „Apartamenty Bagry Lokale Inwestycyjne” obecnie realizujemy 3 inne projekty w sektorze PRS w Warszawie i w Krakowie, a równocześnie jesteśmy w trakcie negocjacji zakupu kolejnych projektów. Docelowo chcemy być jednym z największych graczy w sektorze PRS w Polsce – dodaje Sebastian Kieć, prezes AFI Europe w Polsce.

- Rynek PRS rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie, o czym świadczy rosnąca liczba transakcji oraz pojawienie się na tym rynku, nowych, międzynarodowych graczy. „Bagry Park” to unikalna inwestycja, zarówno ze względu na swoje położenie, jak i charakter. Projekt zlokalizowany jest w dynamicznie rozwijającej się części Krakowa, dobrze skomunikowany z centrum miasta i blisko przyszłej, nowej dzielnicy biznesowej stolicy Małopolski. Inwestycję wyróżnia też fakt, że obiekt jest wykończony i gotowy do użytkowania, podczas gdy większość transakcji w tym segmencie, to są tzw. „forward deal” - komentuje Paweł Nowakowski z PNConsulting.