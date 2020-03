Kiedy, jak często i o ile wynajmujący mieszkanie może podwyższyć czynsz?

Nająć mieszkanie na rok i przedłużać, czy od razu na dłużej? Zawarcie kilkuletniej umowy najmu zapewnia najemcy poczucie stabilizacji. Ale czy mu się to opłaca także i finansowo?

W umowach najmu zawarta jest klauzula waloryzacyjną czynszu i opłat za używanie mieszkania. Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów tego typu podwyżka jest uzasadniona, jeśli jej wysokość nie przekracza „średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym”. Taki inflacyjny wskaźnik ogłasza co roku prezes GUS. Np. w 2019 r. średnioroczna inflacja wyniosła 2,3 proc.

Eksperci zwracają uwagę, że w interesie wynajmującego jest, żeby nie dokonywać waloryzacji czynszu, gdy wskaźnik ma wartość ujemną. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w latach 2015-2016. Wystarczy zastrzec, że „waloryzacji nie dokonuje się, jeżeli wskaźnik waloryzacyjny, będzie miał wartość ujemną albo równą 0”.

- Nie stosujemy takiego zastrzeżenia w naszych umowach z najemcami - zapewnia Rafał Malik, dyrektor Biura Najmu Mieszkań na Wynajem.

Fundusz Mieszkań na Wynajem, który jest komercyjnym projektem Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) posiada obecnie 1 969 mieszkań na wynajem w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku i Katowicach.

Klauzula waloryzacyjna w zawieranych obecnie umowach najmu brzmi: „jeżeli średnioroczny wskaźnik cen będzie dodatni czynsz i opłaty eksploatacyjne ulegną podwyższeniu, jeżeli średnioroczny wskaźnik cen będzie ujemny czynsz i opłaty eksploatacyjne ulegną obniżeniu”.

Pamiętajmy jednak, że poza czynszem wynajmujący pobierają również opłaty, których wysokość od nich nie zależy, np. za wodę i odbiór ścieków czy śmieci.

- Wśród naszych najemców są osoby, którym zależy na stabilizacji, więc zawierają umowy kilkuletnie. Ale np. pewne małżeństwo, które wróciło do Polski po długim pobycie w Szwecji, najęło od nas mieszkanie na 25 lat - opowiada Rafał Malik.

Przez cały okres umowy najmu z Funduszem Mieszkań na Wynajem najemcy mają zagwarantowany stały czynsz i opłaty eksploatacyjne, które podlegają jedynie waloryzacji. Ponadto w przypadku zawarcia umowy na co najmniej 2 lata, Fundusz doposaża mieszkanie w meble. W podstawowym standardzie jest stała zabudowa w kuchni, przedpokoju, sypialni i łazience oraz sprzęt AGD.

Długoterminowe umowy najmu to jednak wciąż rzadkość w naszym kraju. Badanie ankietowe wśród członków Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości na Wynajem „Mieszkanicznik” pokazało, że 6 na 10 z nich zawiera umowy najmu na 1 rok. Dla tych wynajmujących zakończenie umowy jest okazją m.in. do tego, aby podnieść czynsz. Tym bardziej, że - jak wynika z raportu AMRON-SARFiN - w ostatnich 5 latach przeciętny czynsz najmu w Warszawie wzrósł o ok. 25 proc. Np. w samym 2019 r. podwyżka sięgała 5,7 proc. W przypadku umowy 5-letniej skutkiem corocznej waloryzacji czynszu o wskaźnik inflacji podwyżka wyniosłaby tylko 4,4 proc.