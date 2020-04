Kolejne kamienie milowe inwestycji Develii w Gdańsku

- Zrealizowaliśmy kolejne kamienie milowe naszych dwóch inwestycji mieszkaniowych w Gdańsku. Na ten moment budowy przebiegają bez zakłóceń, a oba projekty powstają zgodnie z planem. Tegoroczna łagodna zima pozwoliła nam nawet wypracować zapas czasowy w zakresie prac budowlanych. Między innymi dzięki temu kolejny kamień milowy III etapu inwestycji Bastion Wałowa został zrealizowany 3 miesiące przed planowanym terminem - mówi Mirosław Kujawski, członek zarządu Develii.

Pod koniec marca dokonano wpisu do dziennika budowy potwierdzającego wykonanie stanu surowego otwartego budynku III etapu prestiżowej inwestycji Bastion Wałowa zlokalizowanej w pobliżu gdańskiej starówki. W 5-piętrowym budynku powstają 133 mieszkania oraz 5 lokali usługowych. W ofercie dostępne są już ostatnie mieszkania 2 i 3-pokojowe. Przekazania kluczy nabywcom planowane jest na I kwartał 2021 r.

W kolejną fazę wkroczyła także budowa Osiedla Latarników przy ul. Letnickiej, blisko plaż Zatoki Gdańskiej. Projekt powstaje na intensywnie rewitalizowanym w ostatnich latach terenie, którego lokalizacja zapewnia dogodny dojazd do centrum miasta oraz bliskość terenów rekreacyjnych. W ramach I etapu inwestycji powstanie 131 mieszkań. Na początku kwietnia wykonano obudowę wykopu i pale fundamentowe pod budynkami B1 i B2. Realizacja etapu przebiega zgodnie z planem, a w ofercie dostępne są jeszcze mieszkania o powierzchniach od 40 do 83 mkw. Oddanie do użytkowania planowane jest na II kwartał 2022 r.