Kołobrzeg: II etap Wyspy Solnej coraz wyżej

Wyspa Solna mieści się w Kołobrzegu, między Kanałem Drzewnym a rzeką Parsętą. Lokalizacja w centrum miasta, a zarazem w zielonej, spokojnej okolicy zapewnia dostęp do rozrywek na wyciągnięcie ręki, a jednocześnie relaks i prywatność. Inwestycja mieści się również w niewielkiej odległości od plaży.

Kompleks docelowo składać się będzie z pięciu budynków, które dostarczą łącznie 450 mieszkań. Obecnie trwają prace budowlane na terenie drugiego etapu inwestycji, budynku “E”. Budowa tej części kompleksu rozpoczęła się w lipcu 2019 r. W ostatnich tygodniach ukończono prace odbywające się na dwóch kondygnacjach podziemnych oraz rozpoczęto prace na powierzchni obejmujące m.in. montaż pierwszych kondygnacji naziemnych wraz z elewacją i ociepleniem. Już w okresie letnim przyszli właściciele mieszkań zobaczą całą konstrukcję budynku razem z elewacją.



- W procesie budowy, jako jedna z niewielu spółek na rynku, bazujemy na nowoczesnej metodzie prefabrykacji. Dzisiejsze prefabrykaty to zupełnie nowa, lepsza jakość. Używamy ścian zewnętrznych składających się z warstwy betonu konstrukcyjnego i izolacji montowanej w fabryce. Ostateczne wykończenie elewacji wykonywane jest natomiast już na budowie. Dzięki tej metodzie możemy nie tylko szybciej realizować prace budowlane, ale też jesteśmy w stanie zagwarantować przyszłym mieszkańcom jakość i trwałość na długie lata. W procesie budowy używamy m.in. barwionego betonu, który chroni budynek przed zniszczeniem przez nadmorską wilgoć oraz zapewnia energooszczędność – komentuje Adrian Kornas, prezes zarządu Wyspa Solna Sp. z o.o.



Prace budowlane na terenie inwestycji Wyspa Solna są prowadzone zgodnie z planem. Ze względu na wyjątkową sytuację związaną z pandemią koronawirusa na budowie obowiązują zaostrzone zasady bezpieczeństwa sanitarnego.



W budynku “E” powstaną 104 apartamenty. Obecnie w sprzedaży znajdują się lokale 1-, 2- oraz 3 - pokojowe o powierzchniach od 29 do 59 mkw. Ich ceny mieszczą się w przedziale od ok. 228 tys. do ok. 700 tys. zł. Budynek będzie składał się z 8 kondygnacji naziemnych oraz 2 podziemnych. Do każdego apartamentu będzie przynależał przestronny balkon lub prywatny ogródek. Lokale położone na najwyższych piętrach będą posiadały duże, przeszklone tarasy o powierzchni do 104 mkw.



Inwestycja o podwyższonym standardzie dostarczy mieszkańcom wielu udogodnień. Będą do nich należeć całodobowa recepcja, sale fitness, zadaszony basen, siłownia zewnętrzna, gabinety SPA, sauny oraz strefa lunchowa, w której będzie można zamówić posiłek. Wyróżnikiem kompleksu będą też zadbane tereny wspólne charakteryzujące się licznymi nasadzeniami nadbałtyckiej roślinności, obecnością ażurowych pergoli czy nowoczesnego placu zabaw dla dzieci. Ponadto w ramach inwestycji zaprojektowano 564 miejsca parkingowe w garażu podziemnym oraz miejsca postojowe naziemne, a także komórki lokatorskie.



Wyspa Solna to nadaje się dla osób poszukujących atrakcyjnej lokaty kapitału, jak i tych, którzy poszukują apartamentu nad morzem do użytku prywatnego m.in. w ramach tzw. “second home”. Osoby, które zdecydują się wynajmować swój lokal turystom, będą mogły skorzystać z kompleksowej usługi zarządzania najmem oferowanej przez profesjonalnego operatora z 12-letnim doświadczeniem, zarządzającego blisko 200 apartamentami. W ofercie sprzedaży drugiego etapu inwestycji pozostaje ok. 40 proc. mieszkań.