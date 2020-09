Kuba Błaszczykowski inwestuje w apartamenty w wieżowcu Złota 44

Transakcja sprzedaży apartamentów przeprowadzona została przez Beatę Kołomyjską, doradcę ds. nieruchomości w biurze sprzedaży Złotej 44. W apartamentowcu Złota 44 pozostało już mniej niż 15 proc. apartamentów dostępnych w sprzedaży.

- To dobry moment na zainwestowanie kapitału, a luksusowe nieruchomości to bezpieczna lokata. Historia pokazuje, że ten rynek charakteryzuje się dużą odpornością na kryzysy. Wartość takich nieruchomości wciąż rośnie, a ich ceny na rynku warszawskim są znacznie niższe niż w Berlinie. Rynek niemiecki znam dość dobrze. Jakość wykończenia wnętrz Złotej 44 to najwyższy, światowy poziom porównywalny do znacznie droższych europejskich inwestycji. Dodatkowo cieszy mnie to, że apartamentowiec dysponuje bogatym zapleczem sportowym z między innymi wspaniałym basenem i profesjonalną siłownią - mówi Kuba Błaszczykowski.

Apartamenty Kuby Błaszczykowskiego wykończono „pod klucz”. Zaprojektowane zostały przez londyńską pracownię architektoniczną Woods Bagot. Do wykończenia zastosowano najwyższej jakości naturalne materiały. Na podłogach znajdziemy ciemne, dębowe drewno, łazienki wykończono marmurami Carrara i Black Aziza. Kuchnie wyposażono w sprzęty Gaggenau. Apartamenty usytuowane są na wysokich piętrach budynku, a z okien rozpościera się widok na Pałac Kultury i Nauki, zielone Pole Mokotowskie i warszawskie Filtry.

Do dyspozycji nowego mieszkańca pozostaje wyjątkowe piętro biznesowo-rekreacyjno-sportowe. Części wspólne apartamentowca to przestrzeń o powierzchni 1 800 mkw z basenem o długości 25 metrów. To także w pełni wyposażona siłownia i sala fitness, sauna sucha, łaźnia parowa i sala masażu.

W przestrzeni wspólnej znajduje się także sala kinowa z symulatorem gry w golfa, strefa biznesowa z VIP lounge i salami konferencyjnymi. Dostępny jest także pokój zabaw dla dzieci i 400 mkw taras z całorocznym jacuzzi.

Powietrze w apartamentowcu jest filtrowane za sprawą dedykowanych kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, a woda jest dodatkowo uzdatniana. Trójszybowa fasada budynku o 20 proc. zmniejsza zużycie energii i eliminuje hałas z zewnątrz. Każdy apartament wyposażony jest w system zdalnego zarządzania HMS, uchylne panele zapewniają dostęp powietrza z zewnątrz. Na wielopoziomowym parkingu znajdziemy stacje ładowania samochodów elektrycznych. W apartamentowcu dostępna jest piwniczka do przechowywania win.

Złota 44 oferuje całodobową ochronę i opiekę konsjerża, a prywatność mieszkańców odgrywa tu kluczową rolę. Kuba Błaszczykowski dołączy także do klubu mieszkańców Złotej 44 - Club 44.

- Wybór Złotej 44 przez Jakuba Błaszczykowskiego to dla nas zaszczyt i dowód na to, że nasz apartamentowiec i oferowane w nim udogodnienia spotykają się z uznaniem wśród inwestorów. Ta transakcja potwierdza tezę ekspertów o niesłabnącym zainteresowaniu lokatą na rynku nieruchomości luksusowych - mówi Christopher Zeuner, Head of Europe Amstar.