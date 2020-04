Marek Smogór, Quadro Development: na mieszkaniu nie stracisz

Zakup mieszkania to bezpieczna lokata kapitału - szczególnie w czasach kryzysu.

- Z naszym biurem sprzedaży kontaktują się młode pary, poszukujące pierwszego, własnego M, rodziny szukające więcej przestrzeni, ale także inwestorzy mający na celu rozsądne ulokowanie własnych oszczędności. Natomiast każdy z klientów postrzega mieszkanie jako swoistą inwestycję, wybór na którym nie można stracić. Z pewnością jest to słuszna perspektywa, ponieważ mówimy o decyzji długofalowej, z pozytywnym skutkiem w przyszłości - mówi Marek Smogór, reprezentujący Quadro Development.

Dodatkowe korzyści płynące z zakupu mieszkania dostrzegają także klienci typowo inwestycyjni.

- Coraz częściej słyszymy o przypadkach, że klienci rezygnują z lokat, ponieważ trzymanie tam środków jest w zasadzie nieopłacalne od dłuższego czasu, szczególnie w kontekście ostatnich zmian stopy referencyjnej NBP. Jeśli weźmiemy pod uwagę też inflację, możemy mówić o realnej utracie wartości zgromadzonych środków. Zakup nieruchomości jest pewnym rozwiązaniem - argumentuje nasz rozmówca. Rynek mieszkaniowy niewątpliwie czeka tendencja stabilizacyjna, co dotyczy zarówno podaży nowych mieszkań, jak i ich cen. Te zdaniem ekspertów nie spadną, a deweloperzy będą proponować inne zachęty zakupowe. Potrzeby mieszkaniowe Polaków nadal są niemałe - dodaje Marek Smogór.

Grupa Quadro właśnie rozpoczęła budowę inwestycji Piątkowska 103. W ramach projektu, w kameralnym budynku wielorodzinnym powstaną 42 mieszkania, przy ulicy Piątkowskiej 103 na poznańskich Winiarach. Zakończenie prac zaplanowane jest na III kwartał 2021 roku. Ponadto inwestorzy uruchomili przedsprzedaż nowej inwestycji Rezydencja Winiary, zlokalizowanej w pobliżu, przy ul. Wyłom, prostopadłej do Piątkowskiej, a także vis a vis Św. Leonarda i Winiarskiej. Start budowy zaplanowano na lipiec 2020 roku, a zakończenie na I kwartał 2022.

- Jako firma deweloperska, działamy w oparciu o własną strategię długoterminową. W nowej rzeczywistości, branża może spodziewać się tendencji stabilizacyjnej, na co jesteśmy gotowi. Tworzymy inwestycje o kameralnym charakterze, odpowiadając na zapotrzebowanie na rynku mieszkaniowym, a to niezmiennie dostrzegamy - mówi Marek Smogór.

Dodaje że warto pamiętać, że zakup mieszkanie na kredyt może być przedsięwzięciem wspólnym.

- Planując przyszłość z najbliższą osobą, warto rozważyć wspólny zakup nieruchomości i zapytać o to zagadnienie specjalisty kredytowego, który z nami współpracuje. Wspólne zobowiązanie nie jest duże, a pozwoli zrobić krok do przodu, co jest zawsze wartościowe - zauważa Marek Smogór.