Marka LivUp rozszerza portfel mieszkań na wynajem w Warszawie

Pierwszą inwestycją LivUp w Warszawie jest Jagiellońska 36 - zlokalizowana na warszawskiej Pradze Północ. W okazałej, odrestaurowanej kamienicy powstaje blisko 90 lokali, które pierwszych lokatorów przyjmą w trzecim kwartale bieżącego roku.

Mieszkania LivUp to prywatne w pełni wyposażone przestrzenie do życia. Każdy projekt będzie zamkniętym, niezależnym budynkiem uwzględniającym wspólną przestrzeń rekreacyjną. Liczne udogodnienia takie jak np. strefa fitness i lounge czy usługi e-commerce ułatwią codzienne życie najemców.

- Zdecydowaliśmy się zainwestować w Polsce, ponieważ zauważyliśmy, że polski rynek podążając za innymi stolicami na całym świecie, potrzebuje takiego produktu. Aurec Capital mocno wierzy w siłę polskiej gospodarki, dlatego 10 lat temu rozpoczął inwestycje w sektorze mieszkaniowym w Polsce, wnosząc do niego swoje międzynarodowe doświadczenie. Oferta marki LivUp symbolizuje głębokie zaangażowanie firmy Aurec Capital w polską gospodarkę. Nowoczesny styl życia oznacza również poprawę jego poziomu. W dzisiejszych czasach ludzie coraz bardziej dbają o miejsce, w którym żyją i zauważają możliwości, jakie wybrane lokum daje im i ich rodzinom. Częścią modnego stylu życia nie jest kredyt na 30 lat i inwestowanie wszystkich oszczędności w jedno mieszkanie, które nie będzie pasować do ciągle zmieniających się potrzeb, ale raczej akceptacja zmian, dostosowanie się do nich i sprostanie im w przyszłości - mówi Roee Shamir, dyrektor zarządzający, Aurec Capital Poland.

Zapowiadane projekty wyróżnia lokalizacja. Mieszkania na wynajem będą dostępne w dobrze skomunikowanych dzielnicach Warszawy.