Mateusz Kusznierewicz: Sol Marina dogania Zachód pod względem infrastruktury dla yachtów

Sol Marina realizowana jest etapowo. W I etapie, który zostanie oddany do użytku już w przyszłym roku, powstaną 92 apartamenty o powierzchni od 41 do 89 mkw. W II i III etapie powstanie odpowiednio 98 i 118 apartamentów oraz Hotel Sol Marina by Grano z 130 pokojami. Ceny są w granicach 14 tyś. za mkw. netto.

- Oddanie I etapu planowane jest na kwiecień przyszłego roku. Z tych 92 apartamentów ponad 30 jest przedsprzedanych. Rozpoczęcie II etapu jest uzależnione od sprzedaży pierwszego. Myślę, że w przypadku sprzedaży około połowy mieszkań z pierwszego etapu, będziemy ruszać z kolejnym. Prawdopodobnie będzie to przyszły rok - powiedział prezes Dekpol Deweloper, Sebastian Barandziak na konferencji poświęconej inwestycji.

Sol Marina ma być pierwszą mariną oferującą w ramach apartamenty prywatne miejsce do cumowania jachtu lub łodzi motorowodnej. Koszt takiego miejsce to 100 tyś. zł.

Do dyspozycji mieszkańców będą też takie udogodnienia jak basen, sauny - sucha i mokra, sala fitness, restauracja, sala zabaw dla dzieci oraz sala bankietowa i własny kapitanat oraz w pełni wyposażone nabrzeże. Sala bankietowo-konferencyjna ma również ułatwić prowadzenie działalności rentierskiej.

- Większość czasu żegluję za granicą. Mam więc świetny pogląd na to, jak wygląda infrastruktura żeglarska w Polsce, a jak na świecie. W mojej ocenie w tym zakresie nie dogoniliśmy jeszcze Zachodu. Na szczęście infrastruktura cały czas prężnie się rozwija. Najlepszym dowodem na to jest Sol Marina – pierwsza tego typu prywatna marina na polskim wybrzeżu. Gdybym miał kiedyś wybudować swoją własną marinę byłaby do niej podobna. Dlatego zdecydowałem się na współpracę z Dekpol Deweloper i pełnienie roli Ambasadora tego wyjątkowego projektu – powiedział Mateusz Kusznierewicz, który w lipcu podpisał umowę z deweloperem.



Jednocześnie powołano nową firmę Yacht Master by Mateusz Kusznierewicz. Na terenie inwestycji Sol Marina będzie oferowany szeroki wachlarz szkoleń i usług związanych z kompleksową opieką nad jachtami i łodziami motorowymi, w tym serwis, doposażenia, rezerwację miejsc w innych marinach czy zimowanie łodzi. Firma Yacht Master by Mateusz Kusznierewicz zajmie się organizacją szkoleń, eventów i regat na terenie inwestycji oraz opieką i serwisem jachtów zacumowanych w Sol Marina. Usługi te będą dodatkowo płatne, ale jak zapewnia Kusznierewicz, mają być na poziomie oferowanym przez już istniejące firmy.



- Wartości, które reprezentuje Mateusz Kusznierewicz są wpisane w DNA naszej firmy i inwestycji Sol Marina. Są to pasja, zaangażowanie, konsekwencja i ciężka praca, dzięki którym można zrealizować nawet najbardziej ambitne cele – powiedział Sebastian Barandziak.

