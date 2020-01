MF chce ścigać pieniądze z Airbnb

Minister finansów, Tadeusz Kościński, w rozmowie z „Financial Times” poinformował, że takie firmy jak Airbnb, czyli platformy dające możliwość zarezerwowania i wynajmu mieszkania bezpośrednio od właściciela, powinny dzielić się zyskami w krajach, w których prowadzą działalność. Słowa ministra nie były zwyczajowym nawoływaniem biznesu do płacenia podatków. Resort przyznaje, że prowadzi już prace nad tym, aby dowiedzieć się, ile Airbnb zarabia w Polsce i zobaczyć, jaka jest podstawa do opodatkowania - czytamy na dziennik.pl.

– Prowadzimy prace koncepcyjne oraz analizujemy zagraniczne rozwiązania w zakresie sprawozdawczości dotyczącej wynajmu lokali za pośrednictwem platform cyfrowych – czytamy w odpowiedzi MF na pytania DGP.

Resort chce, aby wszyscy wynajmujący mieszkania za pośrednictwem serwisów płacili podatki, bo to pozwoli oszacować przychody takich firm z działalności w Polsce.

Z informacji udostępnionych przez Airbnb wynika, że na początku stycznia 2019 r. na platformie było ok. 39 tys. ofert z Polski. W 2018 r. ponad 1,14 mln osób przybyło do nas i skorzystało z Airbnb, a 1,16 mln gości podróżowało z Polski do innych miejsc.

– Polski organ podatkowy otrzymuje płatności podatku VAT od opłat pobieranych od gospodarzy i gości – odpisała nam Kirstin MacLeod, zajmująca się komunikacją w Airbnb. A dzięki usługom platformy nasza gospodarka zyskała w 2018 r. 320 mln dolarów. – Airbnb nawiązał już współpracę z ponad 400 rządami i organizacjami na całym świecie, aby promować odpowiedzialną turystykę, ułatwiać pobieranie podatków turystycznych i umożliwić dzielenie domu. Jesteśmy w kontakcie z decydentami w Polsce i chcielibyśmy współpracować nad podobnymi rozwiązaniami w przyszłości – deklaruje MacLeod.