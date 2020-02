Miasta potrzebują prywatnych inwestorów

Rewitalizować czy burzyć? Inwestor nabywając kamienicę często stoi przed dylematem dotyczącym przyszłych losów budynku.



Racjonalizm w rewitalizacji

- Często wartością jest sam układ tkanki miejskie, a nie budynek, który ma niską jakość. W Łodzi bardzo szybko powstawało wiele złej jakości budynków czynszowych, które miały zapewnić jak najprostsze schronienie. Są one trudne do utrzymania i nie przystają do współczesnych warunków - ocenił Michał Chmielewski, dyrektor departamentu gospodarowania majątkiem w Urzędzie Miasta Łodzi. - Z naszą trudną historią, tęsknimy za poczuciem kontynuacji, jednak oceniając zasadność rewitalizacji należy zachować racjonalizm a nie doktrynerstwo. Jeśli obiekt nie przedstawia wartości architektonicznej, a tylko wypełnia pierzeję, to nowy budynek może być lepszym rozwiązaniem. Oczywiście przy zachowaniu skali i elementów nawiązujących do historii – uważa Stanisław Podkański, architekt miasta Katowice.

- Zdarza nam się kupować budynki, które mają 40 cm fundamentów i przegniłe stropy. Oceniam możliwość remontu budynku z punktu widzenia naszych inwestorów, którzy powierzając nam pieniądze oczekują zwrotu z inwestycji – mówi Artur Kaźmierczak, prezes zarządu Mzuri CFI, podkreślając, że na około dwadzieścia zakupionych kamienic, jego firma jeszcze żadnego obiektu nie zburzyła.

Przy rewitalizacji dużą rolę odgrywa wyobraźnia i umiejętności architekta.

- Dobry projektant nawet z sypiącego się familioku potrafi wyczarować dobry projekt. Oczywiście nie ma sensu tego robić, jeśli koszt remont przewyższa kilkukrotnie wartość tego projektu - podkreśla Tomasz Malkowski, architekt, Xella Polska.

Z kolei Ofka Piechniczek, prezes zarządu Śląskich Kamienic stwierdziła, że kamienice zawsze będą atrakcyjniejsze od osiedla deweloperskiego ze względu na swoje położenie w centrum miasta. - W Gdańsku całe kwartały na Starym Mieście zostały zapełnione nowymi budynkami wpisującymi się w architekturę tego miejsca - dodaje.

Podejście zarówno władz miasta, jak i samych deweloperów i architektów zależy również od konkretnego miasta i jego historii. Wojenne zniszczenia w stolicy powodują, że dużo większą uwagę przykłada się do nawet mało interesujących, ale historycznych obiektów.

