Michał Melaniuk, Cordia: w najbliższych miesiącach skupimy się na debiucie w Trójmieście

Cordia skupia się na budownictwie mieszkaniowym. Czy planują Państwo poszerzenie swojej działalności o inne gałęzie rynku nieruchomości?

Bierzemy pod uwagę najnowsze trendy na rynku, w tym rozwój sektora prywatnych nieruchomości na wynajem, jednak nasze plany na najbliższe miesiące zakładają przede wszystkim ekspansję geograficzną. Chcemy być obecni z naszymi projektami w największych miastach Polski i docelowo sprzedawać ponad 1 tys. mieszkań rocznie.

Nie wykluczamy przy tym innych możliwości rozwoju, w tym także poszerzenia działalności o inne gałęzie rynku. Dzięki środkom pozyskanym z udanej emisji obligacji na Węgrzech, możemy myśleć o bardzo różnych ścieżkach. Jednak decyzje w tym obszarze mamy jeszcze przed sobą.

W najbliższych miesiącach skupimy się na debiucie w Trójmieście. To będą dwa bardzo różne, ale też bardzo ciekawe projekty, które doskonale wpiszą się w lokalną tkankę miejską i zielony krajobraz.

Które z Państwa projektów posiadają charakter inwestycyjny?

Staramy się, żeby w każdym z naszych projektów, poza tymi skierowanymi typowo do rodzin, znalazła się jakaś część mieszkań dedykowana pod wynajem długo- lub krótkoterminowy. Największym zainteresowaniem inwestorów cieszą się kawalerki i mieszkania 2-pokojowe do 40-50 mkw., bez komórek i miejsc postojowych. W zależności od lokalizacji i profilu grupy docelowej, dostosowujemy ich liczbę w danym obiekcie. Do tej pory największy odsetek lokali pod wynajem miało krakowskie osiedle Supernova, zlokalizowane w dogodnym punkcie komunikacyjnym, tuż obok hali Tauron Arena i Parku Lotników Polskich.

