Mieszkania? Condo? A może grunty? CVI o inwestycjach w nieruchomości

W jakie aktywa nieruchomościowe warto obecnie inwestować, a z zakupem jakich nieruchomości lepiej się wstrzymać?

Piotr Gocłowski: Przy zakupie nieruchomości sugerowałbym obserwowanie tzw. fundamentów, w szczególności jaka jest potencjalna stopa zwrotu na najmie przy zakładanej cenie nabycia oraz ile w cenie danej nieruchomości kosztuje wycena gruntu i ew. marża dewelopera. Bo to właśnie przez ceny gruntów przenosić się będą ewentualne obniżki cen nieruchomości. Obecnie w Warszawie ceny gruntów w dobrych lokalizacjach (nie mówię o prime, lecz o typowej mieszkaniówce w dzielnicach przy centrum) to 4-6 tys. za mkw. PUM, zdarzają się jednak również wyższe ceny. Przy średniej cenie w tych dzielnicach ok 15 tys. z mkw. może się okazać, że wartość działki do nawet 40 proc. ceny nieruchomości sprzedawanej przez dewelopera. W przypadku pojawienia się bessy / spadku popytu na nieruchomości to właśnie działki zaczną tracić na wartości najszybciej. Równie szybko powinna topnieć marża dewelopera, ale obecnie nie widzimy na rynku przesadnych marż – utrzymują się stale okolicy 15-20 proc. ceny sprzedaży.

Dlatego odradzałbym inwestowanie w nieruchomości w centralnych dzielnicach największych miast, a skupił na lokalizacjach, gdzie wzrost cen działek nie był tak drastyczny. W tych lokalizacjach można osiągnąć też sensowne stopy zwrotu na najmie – w okolicach 4-5 proc. rocznie. To poziom znacznie poniżej inflacji, jednak należy pamiętać, że można liczyć na wzrost wartości nieruchomości (oraz stawek najmu) o wskaźnik inflacji, więc w zasadzie te 4-5 proc. to jest zysk nad inflacją.

Z drugiej strony zwracam uwagę, że wzrost cen nieruchomości mieszkaniowych przekracza poziom inflacji, co wskazuje na pewną destabilizację na rynku.

Ostatni czas, to boom mieszkaniowy, jednak podwyżki stóp procentowych wprowadziły na rynku mieszkań pewien niepokój. Jak, Państwa zdaniem, zachowa się popyt?

Moim zdaniem niewielki. Należy obserwować realne stopy procentowe. Dopóki są znacznie ujemne to będzie miał miejsce wzmożony popyt na nieruchomości ze strony inwestorów czy też osób z oszczędnościami szukającymi możliwości zainwestowania swoich środków w aktywa odporne na inflacje (jakimi są nieruchomości).

