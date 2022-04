Mieszkaniówka się koncentruje na walce o grunty, ale czy tylko?

Jacek Kałużny, dyrektor w dziale mieszkaniowych rynków kapitałowych Savills: Dominującą determinantą stojącą za falą konsolidacji na krajowym rynku mieszkaniowym jest budowa banków ziemi i zwiększanie udziału w rynku.

Grzegorz Kiełpsz, prezes zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich: Jeśli pojawią się ograniczenia w pozyskiwaniu finansowania przedsięwzięć deweloperskich, to możliwe będą częstsze przejęcia nie tylko projektów, ale i całych spółek.

Grzegorz Skowroński, partner w warszawskim biurze Wolf Theiss: Przejęcie Robyga przez TAG Immobilien stanowi dużą transakcję na rynku krajowym, niemniej w okresie krótko- i średnioterminowym nie doprowadzi do zmian rewolucjonizujących rynek nieruchomości mieszkaniowych w Polsce.

Dominującą determinantą stojącą za falą konsolidacji na rynku mieszkaniowym jest nadal budowa banku ziemi oraz zwiększenie udziału w rynku.

Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

– W transakcjach przejęć bierze się również pod uwagę doświadczenie i kompetencje zespołu w nabywanej spółce. Mogą one mieć szczególne znaczenie, gdy np. deweloper nie budował wcześniej mieszkań na danym rynku regionalnym lub skupiał się dotychczas tylko na jednym segmencie, a chciałby wyjść z szerszą ofertą do klientów – tłumaczy Jacek Kałużny, dyrektor w dziale mieszkaniowych rynków kapitałowych Savills.

Jednak należy mieć na uwadze, że transakcje przejęć są dość skomplikowanymi procesami, wymagają znaczących nakładów czasu i środków, chociażby na badania due diligence, a ponadto mogą także wymagać zgody na koncentrację ze strony UOKiK.

– Istotna jest również skuteczna integracja dwóch podmiotów po połączeniu. Dlatego wątpię, aby chęć pozyskania talentów stanowiła częsty powód do angażowania się w przejęcia – przyznaje Jacek Kałużny.

Motywacja globalnych graczy

Na rosnące zainteresowanie zagranicznych inwestorów polskim rynkiem mieszkaniowym należy patrzeć szerzej, tj. przez pryzmat rosnących cen w tym sektorze w skali globalnej w czasie pandemii.

– Ceny na wielu rynkach zachodnich wzrosły w ostatnich dwóch latach, co zachęciło inwestorów do poszukiwania nowych rynków, na których mogą uzyskać ekspozycję na sektor mieszkaniowy. Dodatkowo, mimo że przez ostatnie dwa lata oddanych do użytkowania w Polsce zostało ponad 400 tys. mieszkań, to liczba mieszkań przypadająca na 1000 mieszkańców, wynosząca 398 według wstępnych szacunków bazujących na ostatnim spisie powszechnym, jest nadal niższa niż w państwach zachodnioeuropejskich – wylicza Jacek Kałużny.

Ekspert podkreśla, że w przypadku transakcji krajowych mamy natomiast głównie do czynienia z motywacją wskazaną wcześniej, czyli budową banków ziemi i zwiększaniem udziału w rynku.

Kurs na PRS

Na decyzje inwestorów może też wpłynąć rosnący rynek PRS w Polsce. Wyższe ceny mieszkań, a ostatnio także koszty kredytów zmniejszają dostępność mieszkań, co w przyszłości może spowodować zwiększone zainteresowanie najmem.

– Szacuje się, że w Polsce, w wynajętych mieszkaniach żyje około 15 proc. ludności, podczas gdy w niektórych państwach Europy Zachodniej wskaźnik ten sięga nawet 50 proc., co pokazuje duży potencjał rozwoju rynku najmu w przyszłości – wyjaśnia Jacek Kałużny.

Wynajem preferują osoby ceniące sobie mobilność. Oferta funduszy PRS jest także atrakcyjna dla osób poszukujących wysokiej jakości obsługi. Z kolei dla deweloperów sprzedaż nieruchomości do funduszu pozwala na dywersyfikację przychodów i często szybsze uwolnienie znaczących środków, które mogą być przeznaczone na zakupy działek pod kolejne projekty.

Czy konsolidacje nabiorą tempa i skali?

Deweloperzy skarżą się na niską podaż gruntów i opóźnienia w wydawaniu pozwoleń administracyjnych. Dalszy wzrost organiczny jest przez to mocno ograniczony. Czy w związku z tym konsolidacje nabiorą tempa i skali?

– Z pewnością przedłużające się procesy administracyjne są ogromną przeszkodą w rozwoju rynku i mogą stanowić dodatkowy czynnik zachęcający do przejęcia spółki deweloperskiej. Należy jednak pamiętać, że procesy fuzji i przejęć są co do zasady długotrwałe, obejmują kilka a czasami nawet kilkanaście miesięcy, dlatego jeżeli pandemia będzie stopniowo ustępować i sytuacja z pozwoleniami zaczęłaby się normalizować, to ten argument administracyjny będzie coraz mniej istotny. I miejmy nadzieję, że tak się wkrótce stanie – podsumowuje Jacek Kałużny, dyrektor w dziale mieszkaniowych rynków kapitałowych Savills.

Sprzedaż pakietów lokali nawet kosztem marży

Z kolei zdaniem Grzegorza Kiełpsza, prezesa zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich, zwiększanie skali działalności firm deweloperskich przez zakupy i przejęcia na rynku mieszkaniowym, będzie w przyszłości napędzane zarówno przez podmioty zainteresowane pakietowymi zakupami mieszkań, jak i spółki budujące tego typu projekty.

– Fundusze specjalizujące się w inwestycjach w budynki oferujące najem instytucjonalny są od kilku lat aktywne na polskim rynku i szukają możliwości ulokowania środków. Jeżeli sytuacja na tradycyjnym rynku mieszkaniowym ostudzi się, to deweloperzy będą bardziej zainteresowani wystawieniem na sprzedaż pakietów lokali nawet kosztem marży – tłumaczy Grzegorz Kiełpsz.

Z drugiej strony, jeśli dojdzie do sytuacji, w której będą pojawiać się ograniczenia w pozyskiwaniu finansowania przedsięwzięć deweloperskich, to możliwe będą częstsze przejęcia nie tylko projektów, ale i całych spółek.

– Inwestorzy jednak będą wybierać te podmioty, które dysponują nie tylko zasobnym bankiem ziemi, ale również profesjonalną i sprawną kulturą organizacyjną – uważa Kiełpsz, prezes zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Dużą transakcja na polskim rynku nieruchomości

Jedną z najgłośniejszych koncentracji ostatnich miesięcy było przejęcie grupy Robyg przez TAG Beteiligungs – und Immobilienverwaltungs GmbH. Transakcja wymagała zgody prezesa UOKiK, która została wydana 4 lutego 2022 r. Decyzja prezesa UOKiK jest obowiązkowa, w sytuacjach w których zostały spełnione kryteria obrotu osiągniętego w ostatnim roku obrotowym przez uczestników transakcji, tj. 1 miliard euro na świecie lub 50 milionów euro w Polsce. Dowodzi to zatem, że przejęcie Robyga było niewątpliwie dużą transakcją na polskim rynku nieruchomości.

- W ramach postępowania urząd badał, czy wskutek dokonania koncentracji nie dojdzie do ograniczenia konkurencji na jakimkolwiek z rynków, na którym obecni są uczestnicy koncentracji. Zasadniczo urząd dokonuje pogłębionej analizy skutków koncentracji na tzw. rynek właściwy, jeżeli łączny udział w danym rynku przekracza 20 proc. W takim przypadku istnieje bowiem ryzyko, że koncentracja może doprowadzić do eliminacji presji konkurencyjnej i umocnienia pozycji połączonego podmiotu w stosunku do konkurentów lub kontrahentów - tłumaczy Grzegorz Skowroński, radca prawny specjalizujący się w prawie nieruchomości i budowlanym, partner w warszawskim biurze Wolf Theiss.

Przejęcie Robyga nie zrewolucjonizuje rynku mieszkaniowego

Z uwagi na wydanie decyzji przez prezesa UOKiK w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku, wspólne udziały w rynkach właściwych uczestników koncentracji były poniżej wskazanego pułapu 20 proc., a tym samym UOKiK nie zidentyfikował ryzyka ograniczenia konkurencji.

- Oznacza to, że przejęcie Robyg przez TAG Immobilien niewątpliwie stanowi dużą transakcję na rynku krajowym, niemniej w okresie krótko- i średnioterminowym nie doprowadzi do zmian fundamentalnych lub rewolucjonizujących rynek nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. Aktualna liczba deweloperów obecnych na polskim rynku, jak również liczba realizowanych i planowanych projektów sugerują, że przejęcie Robyg nie spowoduje zredefiniowania rynku - uważa Grzegorz Skowroński.

Dodaje, że interesujący będzie plan TAG Immobilien na przyszłość Robyga w Polsce. Zakładając dalszy rozwój tej organizacji z wykorzystaniem zasobów TAG Immobilien, Robyg może z powodzeniem kontynuować pozycję lidera wśród deweloperów mieszkań o niższym czy też średnim standardzie.

– Większy wpływ na rynek mieszkaniowy w Polsce będą mieć czynniki makroekonomiczne, jak również sytuacja geopolityczna. Wzrost stóp procentowych oraz ograniczenia w dostępie do finansowania bankowego przez klientów indywidualnych mogą wpływać hamująco na dotychczasowy dynamiczny rozwój tego sektora. Z drugiej strony, paradoksalnie zwiększony napływ imigrantów do Polski może korzystnie wpłynąć na rynek wynajmu poprzez zwiększenie popytu na lokale z możliwością czasowego korzystania – tłumaczy Grzegorz Skowroński, radca prawny specjalizujący się w prawie nieruchomości i budowlanym, partner w warszawskim biurze Wolf Theiss.