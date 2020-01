Mikroapartament - inwestycja z możliwością odliczenia podatku VAT

Dochód z najmu, zysk wynikający ze wzrostu wartości mieszkania, nieduży wkład własny, ale też zwrot VAT - inwestycja w mikroapartament to opcja warta rozważenia.

Inwestycja w mikroapartamenty daje możliwość odliczenia podatku VAT - dotyczy to nie tylko ceny zakupu mieszkania, ale również ceny nabycia wyposażenia. Całkowity zwrot podatku VAT wraz z uwzględnieniem stosunkowo niskiej kwoty, którą trzeba zainwestować w tego typu nieruchomość umożliwia zwrot włożonego kapitału w dość krótkim czasie.

- Mikroapartamenty to bardzo popularna forma inwestycji w Stanach Zjednoczonych czy w Azji. Teraz trend ten jest coraz silniej zauważany w Polsce. Ważną zaletą mikroapartamentów jest stosunkowo niski kapitał, jaki trzeba zaangażować. W Robyg ceny zaczynają się od 239 tys. zł. Dobrze zlokalizowany mikroapartament będzie stabilną lokatą kapitału, świetnie sprawdzi się na wynajem czy jako dodatkowe lokum pod kątem bliskości do pracy. Ważne jest, że dla przedsiębiorców taka inwestycja pozwala odliczyć VAT, zakup wyposażenia i koszty eksploatacji. Mikroapartament to także doskonała alternatywa dla studentów - zamiast mieszkania w akademiku. Szacujemy, że aż 20 proc. mieszkań kupują studenci lub ich rodzice. Tym samym pojawia się coraz więcej ofert dedykowanych tej grupie odbiorców - mówi Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Robyg.

Robyg oferuje mikroapartamenty Modern Space, które powstają w sąsiedztwie projektu City Sfera w warszawskich Włochach. W 2 budynkach Modern Space znajdą się 402 lokale o metrażach od 17 -39 mkw.

Na parterze inwestycji planowane są lokale usługowe i sklepy, a na pierwszym piętrze przestrzeń przeznaczona m.in. na Centrum Medyczne. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji także inne udogodnienia. W budynku planowana jest recepcja z portierem, a także strefa ogólnodostępnych usług, tj.: pralnia, suszarnia, fitness czy strefa biurowa.

