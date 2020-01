Mikropartament - czy to opłacalna i bezpieczna inwestycja?

Lokal w aparthotelu to rentowna inwestycja. Na wynajmie można zarobić od kilku do kilkunastu procent rocznie. Szansę na wysoki zysk zwiększają lokalizacja i dynamiczny rozwój rynku. Inwestorzy zgłaszają duże zapotrzebowanie, a w miastach takich jak Wrocław powstaje coraz więcej aparthoteli.

Aparthotel to budynek z lokalami przeznaczonymi na wynajem. Jak sama nazwa wskazuje to połączenie apartamentowca z hotelem. W apathotelach zwykle znajdują się nieduże lokale z aneksami kuchennymi i łazienką. Kupują je główne inwestorzy, którzy później je wynajmują, najczęściej pracownikom biurowym, turystom i studentom. Nie martwią się przy tym formalnościami, bo najważniejsze rzeczy załatwia za nich operator. Inwestorzy zarabiają na tym nawet 7 proc. netto rocznie.

Aparthotele do niedawna funkcjonowały w miejscowościach wypoczynkowych. Dziś coraz więcej buduje się ich w dużych miastach. Jednym z najnowszych we Wrocławiu jest budynek Legnicka 60C, realizowany przez grupę BY MADE.

- 7 proc. to zysk wypracowany dzięki umowie z operatorem, który gwarantuje najem przez kilka lat. Operator wyposaża i wykańcza lokal w wysokim standardzie, a później zarządza nieruchomością. To daje inwestorom szereg korzyści: przede wszystkim pewność stałego dochodu oraz oszczędność czasu – wymienia Kostiantyn Fedyna, członek zarządu spółki BY MADE.

W kameralnym aparthotelu Legnicka 60C znajdzie się 129 mikroapartamentów wielkości od 12,5 do 30,5 mkw. Wybrano powierzchnie, na które jest największe zapotrzebowanie.

- Najemcy zgłaszają duży popyt na małe lokale. Nie są zainteresowani większymi metrażami, ponieważ generują one wysokie koszty wynajmu i eksploatacji. Mały lokal najłatwiej wynająć, nawet jeżeli rynek znajdywałby się w gorszej kondycji - twierdzi Kostiantyn Fedyna.

Inwestorzy są mocno zainteresowani aparthotelami położonymi blisko ścisłego centrum, biurowców, uczelni i atrakcji turystycznych.

- Doskonała lokalizacja zwiększa możliwości wynajmu. Szybko znajduje się najemcę, który akceptuje wyższe stawki najmu wynikające z zalet dobrego umiejscowienia budynku - wyjaśnia Kostiantyn Fedyna. - Nasz aparthotel budujemy w sercu Zachodniej Strefy Biznesu, w otoczeniu 350 firm i instytucji, w których pracuje około 25 tysięcy osób - dodaje.

- W Legnicka 60C 18-metrowy lokal z wyposażeniem i wykończeniem kosztuje 220-230 tys. zł netto - Stawka wynajmu to 1400-1500 zł miesięcznie przy wynajmie długoterminowym. Wynajem krótkoterminowy może przynieść nawet większe dochody. Zarządzając lokalem na własną rękę, można liczyć na wyższą stopę zwrotu z inwestycji, lecz wiąże się to z koniecznością wkładu czasu i pracy - sygnalizuje Kostiantyn Fedyna.

4 Design Days 2020: ikony designu, najwięksi architekci, projektanci, producenci, deweloperzy o inspiracjach i trendach w architekturze i designie. Już 6-9 lutego 2020 r. w Spodku i Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Zarejestruj się!