Millenialsi chcą żyć w sprytnie zaaranżowanych przestrzeniach

Młodzi ludzie, którzy zaczynają samodzielne życie w nowym miejscu, często sięgają po rozwiązania, które pomagają oszczędzać miejsce. Co więcej, do posiadania podchodzą zupełnie inaczej niż ich rodzice. Chętnie skłaniają się ku minimalizmowi, a w internecie poszukują sposobów na kreatywne wykorzystywanie przestrzeni.

Korzystać, nie posiadać

Popularność sharing economy rośnie w ogromnym tempie. To przede wszystkim wygoda - nie musimy posiadać własnego samochodu, a jedynie wypożyczać na minuty, niemal w każdym zakątku miasta możemy skorzystać z elektrycznej hulajnogi czy rowerów miejskich. Nie musimy również przechowywać w domach płyt, bo mamy dostęp do muzyki i filmów na najbardziej znanych platformach. Co więcej, nawet biblioteczki zamieniamy na czytnik z połączeniem z internetem, dzięki czemu możemy sięgać po wydawnicze nowości. Wciąż pojawiają się kolejne usługi w modelu SaaS.

Multifunkcyjne przestrzenie

To, jak często stosujemy te rozwiązania, ma swoje odzwierciedlenie w tym, jak żyjemy i jak mieszkamy. Zwłaszcza młodzi ludzie, którzy rozglądają się za inspiracjami do urządzenia mieszkania, poszukują opcji na łączenie różnorodnych funkcji. Dużą popularnością cieszą się meble modułowe i te, które można dostosowywać do indywidualnych potrzeb. Przemyślane aranżacje wykorzystują każdą przestrzeń na schowki i meble pod zabudowę. Godną uwagi praktyką jest tworzenie podziału na strefę dzienną i nocną, co nie tylko zapewnia spokojny kąt do relaksu, lecz także pomaga w utrzymaniu porządku.

Kawalerki znów w modzie

Tendencja ta ma odzwierciedlenie w tworzeniu miejsc do życia. Powstają nawet inwestycje projektowane głównie z myślą o studentach czy singlach, którzy cenią sobie pomysłowo zaaranżowaną przestrzeń. W marcu ruszyła budowa B Urban dewelopera Inwestgrupa. Inwestycja znajduje się we wrocławskiej dzielnicy Fabryczna - czyli tuż przy siedzibach największych korporacji. Znajdzie się tam 419 kawalerek i 33 lokale dwupokojowe pod zakup inwestycyjny. Wszystkie będą umeblowane - tak, aby najemca mógł od razu się wprowadzić.

- Obserwujemy ten trend i zdajemy sobie sprawę, że coraz więcej osób woli wybrać korzystną lokalizację nawet wówczas, gdy metraż jest mniejszy. W dobie minimalizmu i świadomego podejścia do kupowania ludzie nie potrzebują dodatkowej przestrzeni na przechowywanie. Od liczby metrów kwadratowych ważniejsze staje się przemyślane, funkcjonalne zaaranżowanie przestrzeni - tłumaczy Piotr Borowy z biura sprzedaży dewelopera Inwestgrupa.

Każdy poszukuje dziś rozwiązań „szytych na miarę”, a trend modułowości prawdopodobnie będzie rosnąć. W tym obszarze jest jeszcze sporo do zrobienia - zarówno pod kątem projektowania przestrzeni do życia, jak i mebli czy technologii umożliwiających przemyślane przechowywanie rzeczy.