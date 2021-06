Młodzi stawiają na wynajem

- Rynek najmu jest dużo większy i zdecydowanie bardziej aktywny niż wskazywałyby na to oficjalne statystki. Mieszkania najchętniej wynajmują ludzie młodzi - wynika z badania wykonanego przez SW Research na zlecenie Cushman & Wakefield. Kim jest polski najemca?

Z ankiety na reprezentatywnej próbie mieszkańców sześciu największych aglomeracji wynika, że 18 proc. najmuje mieszkanie lub dom (567 na 3078 ankietowanych).

Patrząc na grupę wiekową respondentów, która jest odzwierciedleniem najemców i potencjalnych najemców mieszkań w naszym kraju, to przede wszystkim młodzi dorośli, „young adults” i „young professionals” najmują mieszkania (ponad 56 proc. obecnych najemców i 49 proc. potencjalnych przyszłych najemców to osoby do 34 lat).

37 proc. respondentów najmujących mieszkanie stanowią pary bez dzieci, po 21 proc. przypada na pary z dziećmi i singli, osoby posiadające współlokatora stanowią 13 proc., a 8 proc. stanowią samotni rodzice mieszkający z jednym lub większą liczbą dzieci.

W ciągu najbliższego roku 313 osób (10 proc. wszystkich ankietowanych) chce wynająć mieszkanie, dodatkowo 447 ankietowanych rozważa obie opcje najem lub kupno.

Kwestionariusz badawczy został przygotowany na podstawie zagadnień dostarczonych przez ekspertów rynku mieszkaniowego Cushman & Wakefield, a badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadów on-line (CAWI - Computer-Assisted Web Interview) wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 19.03-24.03.2021 i 09.04-20.04.

Analizą objęto grupę 3078 Polaków powyżej 18 roku życia, z sześciu miast (Warszawa, Kraków, Poznań, Łódź, Trójmiasto, Wrocław). Szczegółowe pytania zadano 1031 ankietowanym, którzy wynajmują albo planują wynająć mieszkanie, próba ma strukturę demograficzną zgodną z taką, jaka jest wśród wynajmujących w wielkich miastach.