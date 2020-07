Modelowe 18 mkw. w mikroapartamentach Legnicka 60c

Budowa inwestycji Legnicka 60C trwa od czerwca. Został osiągnięty stan zero, aktualnie trwają prace nad konstrukcją parteru i wykonywanie stropu nad parterem. W budynku znajdzie się 129 mikroapartamentów inwestycyjnych.



Choć budowa niedawno ruszyła, to pierwszy mikroapartament jest już gotowy. Można go zobaczyć w biurze sprzedaży BY MADE przy ul. Legnickiej 55F.



– Wszyscy oglądający są zdumieni tym, że mikroapartament sprawia wrażenie o wiele większego. Przemyślana aranżacja i wysoki standard wykończenia robią na nich ogromne wrażenie – opowiada Ewa Skibińska z grupy BY MADE. – Jako pierwsi we Wrocławiu przygotowaliśmy lokal pokazowy na tak wczesnym etapie realizacji inwestycji – podkreśla.



Prezentowany mikroapartament z łazienką i aneksem kuchennym jest wykończony i wyposażony kompletnie. Jego wielkość to 18,5 mkw.



Wyraźny podział na strefy



W mikroapartamencie jest wszystko, czego potrzeba do codziennego życia: strefa dzienna z dwuosobowym łóżkiem, stołem i miejscem pracy dla dwóch osób, łazienka z prysznicem oraz aneks kuchenny, a także klimatyzacja. Dużą rolę w strefie dziennej odgrywają rozkładane meble: stolik, biurko z dwoma stanowiskami do pracy i łóżko, które zmienia się w kanapę. To duża oszczędność miejsca. Tuż przy łóżku znajdują się zamykane szafy i szafki do przechowywania ubrań lub innych rzeczy.



– Ważnym elementem wystroju jest duże lustro, które z optycznie powiększa przestrzeń. Uzyskaliśmy bardzo ładny efekt wizualny bez utraty funkcjonalności – twierdzi Małgorzata Komadowska, architekt wnętrz.



W mikroapartamencie przeważają naturalne materiały takie jak drewno i beton oraz dominują klasyczne kolory: brązowy, szary, biały i czarny.

